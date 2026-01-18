الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
«أدنيك» تستضيف تحديات البرمجة والأمن السيبراني
19 يناير 2026 01:49

أبوظبي (الاتحاد) 

تستضيف مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، وبالتعاون مع مجموعة إيدج إحدى المجموعات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع، تحديات البرمجة والأمن السيبراني ضمن فعاليات معرض الأنظمة غير المأهولة (يومكس) ومعرض المحاكاة والتدريب (سيمتكس)، الذي تنظمه مجموعة أدنيك تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، رئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة. 
وتُقام هذه التحديات في جناح وزارة الدفاع من 20 إلى 22 يناير 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، حيث تسلط الضوء على التزام وزارة الدفاع ومجموعة إيدج بتوفير منصات نوعية تسهم في تسريع اكتشاف ورعاية المواهب الإماراتية والاحتفاء بها. 
وفي إطار تحدي البرمجة، يمكن لمواطني دولة الإمارات التسجيل مباشرة في جناح وزارة الدفاع، إذ سيتم اختبار مهاراتهم البرمجية من خلال جلسات سريعة ومكثفة صُممت لتحدي المشاركين من مختلف مستويات الخبرة والمهارة. 
وبالتوازي مع ذلك، سيتم تنظيم تحدٍ تنافسي في مجال الأمن السيبراني، يتيح للمشاركين فرصة اختبار قدراتهم ضمن سيناريوهات واقعية لاختراق الأنظمة، بما في ذلك مسابقة «التقاط العلم»، وسيناريوهات حقيقية للهجمات والدفاعات السيبرانية، إضافة إلى مجالات الاختراق الأخلاقي، واختبار الاختراق، وتحليل الثغرات الأمنية. 
وتهدف هذه التحديات إلى تعزيز جاهزية الأمن الوطني، ودعم توجه دولة الإمارات نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، من خلال تطوير مهارات الجيل القادم من المبرمجين، ومطوري البرمجيات، ومتخصصي الأمن السيبراني، والمهندسين من الكفاءات الوطنية. 

أخبار ذات صلة
أبوظبي
الأمن السيبراني
البرمجة
أدنيك
آخر الأخبار
