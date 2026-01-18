«يومكس توب» يستعرض تقنيات رائدة في الأنظمة غير المأهولة والذاتية

أبوظبي (الاتحاد)



أطلقت مجموعة أدنيك التقرير الافتتاحي «يومكس توب 100» قبيل انطلاق الدورة السابعة من معرض الأنظمة غير المأهولة (يومكس) ومعرض المحاكاة والتدريب (سيمتكس) 2026، في خطوة مفصلية من شأنها رسم ملامح مستقبل الأنظمة غير المأهولة والذاتية، حيث يُقام المعرضان تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، رئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير، في مركز أدنيك أبوظبي.

ويُسلّط تقرير «يومكس توب 100» الضوء على 100 تقنية ناشئة رائدة ومبتكريها من مختلف أنحاء العالم، عبر مجالات الروبوتات، والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتنقل الذكي، والطائرات المسيّرة الصناعية، ومنصات الاستشعار المتقدمة، وبرمجيات تمكين الاستقلالية، حيث جرى اختيار كل منها من قبل لجنة دولية مرموقة من الخبراء، لما لها من إمكانات لإعادة تعريف العمليات التجارية والمعايير الصناعية العالمية.

ومع تسارع وتيرة تبنِّي الصناعات حول العالم للتقنيات الذاتية بهدف إحداث تحول في قطاعات اللوجستيات والطاقة والتصنيع والزراعة والمدن الذكية، لم تكن الحاجة إلى اعتراف موثوق قائم على خبرات متخصصة بالابتكار الحقيقي أكبر من أي وقت مضى.

ويُبرز تقرير «يومكس توب 100» أكثر الابتكارات تحولاً في مجال الأنظمة التجارية غير المأهولة والذاتية، إلى جانب تطبيقاتها واستخداماتها في العالم الحقيقي. إضافة إلى ذلك، ستشارك عدة شركات رائدة مدرجة في تقرير «يومكس توب 100» في معرضي يومكس وسيمتكس 2026.

وستوفر المنطقة التجارية بمعرضي يومكس وسيمتكس للزوار معاينة حصرية للتقنيات المرشحة لإحداث ثورة في مختلف القطاعات. ومن خلال تسليط الضوء على أكثر الحلول الواعدة وتسهيل التواصل المباشر بين المبتكرين وأصحاب المصلحة في القطاع، تواصل مجموعة أدنيك دفع عجلة النمو المستدام وترسيخ مكانة دولة الإمارات في طليعة الثورة الصناعية الرابعة.

ويؤكد إطلاق تقرير «يومكس توب 100» الدور الحيوي للاعتراف الموثوق القائم على الخبرات في تسريع تبنّي تقنيات الجيل التالي. ومع دخول قطاع الأنظمة التجارية غير المأهولة والذاتية مرحلة جديدة من التوسع والتأثير، يشكّل التقرير احتفاءً بالإنجاز ومحفزاً لتحقيق اختراقات مستقبلية.