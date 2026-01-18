الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

معالم أبوظبي الأيقونية تضيء بمناسبة الإطلاق الرسمي لـ"عام الأسرة"

معالم أبوظبي الأيقونية تضيء بمناسبة الإطلاق الرسمي لـ"عام الأسرة"
18 يناير 2026 22:40

أضاءت أبرز معالم أبوظبي الأيقونية بمناسبة الإطلاق الرسمي لعام الأسرة، الذي يحتفي بقيم الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي التي يتميز بها مجتمع الإمارات، ما يسهم في ترسيخ هذه القيم المجتمعية النبيلة في نفوس أجيال الحاضر والمستقبل.
ونشر مكتب أبوظبي الإعلامي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مقطع فيديو يوثق إضاءة أبرز المعالم الأيقونية في أبوظبي بهذه المناسبة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مكتب أبوظبي الإعلامي
أبوظبي
عام الأسرة
التلاحم المجتمعي
المكتب الإعلامي
الإمارات
الترابط الأسري
