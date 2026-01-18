معالم أبوظبي الأيقونية تضيء بمناسبة الإطلاق الرسمي لـ"عام الأسرة"

أضاءت أبرز معالم أبوظبي الأيقونية بمناسبة الإطلاق الرسمي لعام الأسرة، الذي يحتفي بقيم الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي التي يتميز بها مجتمع الإمارات، ما يسهم في ترسيخ هذه القيم المجتمعية النبيلة في نفوس أجيال الحاضر والمستقبل.

ونشر مكتب أبوظبي الإعلامي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مقطع فيديو يوثق إضاءة أبرز المعالم الأيقونية في أبوظبي بهذه المناسبة.

