علوم الدار

«دبي للصحافة» يفتح باب التسجيل لحضور «قمة الإعلام العربي»

«دبي للصحافة» يفتح باب التسجيل لحضور «قمة الإعلام العربي»
19 يناير 2026 01:48

دبي (الاتحاد) 


أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظّمة لـ«قمة الإعلام العربي»، والتي تُقام فعالياتها برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن فتح باب التسجيل لحضور فعاليات القمة في نسختها المقبلة، والمُقرر عقدها خلال الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.   وفي هذا السياق، أكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، أن التسجيل المسبق يُعد شرطاً أساسياً لحضور القمة، نظراً لما تشهده سنوياً من إقبال واسع من الإعلاميين وصنّاع المحتوى والقيادات الإعلامية من داخل دولة الإمارات ومختلف أنحاء المنطقة والعالم.

 

وقالت: «قمة الإعلام العربي أصبحت محطة سنوية لا غنى عنها لكل من يسعى لفهم تحولات المشهد الإعلامي والمشاركة في صياغة مستقبله. ومن هنا تأتي أهمية التسجيل المسبق باعتباره الضمان الوحيد لحضور هذا الحدث النوعي الذي يستقطب آلاف المشاركين سنوياً». 
وأضافت: باب التسجيل سيكون متاحاً اعتباراً من يوم أمس وحتى 30 مارس 2026، مؤكدة أنه لن تتوفر أي فرصة للتسجيل بعد انطلاق أعمال القمة، داعية الراغبين في الحضور إلى المبادرة بالتسجيل عبر الموقع الرسمي لنادي دبي للصحافة: (https://dpc.org.ae).
وأوضحت الملا أن الاستعدادات للدورة المقبلة دخلت مراحلها النهائية، في ضوء توجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، بتوفير جميع المقومات التي تضمن خروج القمة بصورة تليق بمكانتها الدولية، وترسخ موقع دبي كمركز عالمي لصناعة الإعلام وصياغة أفكاره المستقبلية.

إقبال غير مسبوق

من جانبه، شدّد جاسم السلطي، عضو اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، على أن التسجيل المسبق لم يعد مجرد إجراء تنظيمي، بل أصبح عنصراً أساسياً لضمان جودة التجربة المقدمة للمشاركين. 
وقال: «القمة تشهد سنوياً إقبالاً غير مسبوق من القيادات الإعلامية وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين، ولذلك فإن التسجيل المسبق يُمكّن اللجنة المنظمة من إدارة هذا الحضور الكبير بكفاءة عالية، ويضمن توفير بيئة مثالية للحوار والتفاعل المهني المثمر». 

 

