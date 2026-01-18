"الوطني للأرصاد" يتوقع تقلبات جوية من الاثنين إلى الجمعة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة تقلبات جوية متفاوتة خلال الفترة من يوم غد وحتى 23 يناير الحالي، تتراوح بين تشكّل الضباب واحتمال هطول أمطار خفيفة، وانخفاض وارتفاع درجات الحرارة، مع نشاط متفاوت في الرياح واضطراب حالة البحر على فترات.

ويتوقع غداً تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع طقس صحو إلى غائم جزئياً، وغائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية ليلاً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، كما يُتوقع ارتفاع درجات الحرارة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، وقد تصل إلى 30 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في كل من الخليج العربي وبحر عمان.

أما يوم الثلاثاء، فيسود طقس رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية، مع طقس صحو إلى غائم جزئي، وغائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة غرباً.

وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر على البحر، بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س، وقد تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر متوسط الموج، ويصبح مضطرباً تدريجياً مساءً في كل من الخليج العربي وبحر عمان.

ويكون الطقس يوم الأربعاء رطباً مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً، وصحواً إلى غائم جزئي، مع انخفاض درجات الحرارة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، بسرعة تتراوح بين 15 و30 كم/س، وقد تصل إلى 50 كم/س، ويكون البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

ويوم الخميس، يسود طقس رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية، مع طقس صحو إلى غائم جزئي وظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والشمالية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً صباحاً على البحر، بسرعة تتراوح بين 15 و30 كم/س، وقد تصل إلى 45 كم/س، ويكون البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج، ويصبح متوسطاً مساءً في الخليج العربي، فيما يكون مضطرب الموج نهاراً ويصبح متوسطاً في بحر عمان.

ويتوقع أن يكون طقس يوم الجمعة رطباً صباحاً مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الغربية، مع طقس صحو إلى غائم جزئي، وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والجزر ليلاً، مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، وقد تصل إلى 30 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج في كل من الخليج العربي وبحر عمان.