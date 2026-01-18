محاضرة توعوية في مجلس سالم العامري بالعين

العين (الاتحاد)



نظمت مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة توعوية في مجلس سالم بن لوتيه العامري بمدينة العين ضمن حملة «مجتمعنا جاهز 2026»، قدمها مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الطاقة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة البلديات والنقل، وذلك تزامناً مع عام الأسرة وانسجاماً مع استراتيجية الدولة التي تجسد رؤية الحكومة في تحقيق مجتمع آمن من خلال اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تضمن السلامة العامة وتأمين الأسرة.

وأكد رئيس المجلس سالم بن لوتيه في كلمته على الجهود التي تقوم بها كافة مؤسسات الدولة من مبادرات التوعية الوطنية، وتحصين الأسرة، وتقليل الأضرار النفسية والمادية، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة في جميع الظروف. وشارك في المحاضرة من مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إبراهيم حسن الملا ومبارك أحمد الكويتي، ومن شرطة أبوظبي العقيد سعيد الحساني من شرطة العين، ومحمد حمد الرميثي من دائرة الطاقة، وسهيل الخييلي من دائرة البلديات والنقل. واستعرض المحاضرون جوانب تتعلق بحالات الطوارئ، وتعزيز الوعي والتدريب الأسري. وشدد المتحدثون على أهمية الاستعداد للحالات الطارئة في كافة الميادين الصناعية والمهنية والمنزلية، وحماية الأرواح والممتلكات، وكيفية التعامل مع المخاطر وإجراءات الاستجابة الأولية، خاصة الظروف الجوية الشديدة ومخاطرها، وأبرز آليات الوقاية وطرق التخفيف منها، وضرورة الاستعداد المبكر بين المواطنين والمقيمين للمساعدة في تقليل المخاطر وتأثيراتها السلبية على المجتمع.