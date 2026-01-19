"أبوظبي للصحة العامة" يحقق تقدماً كبيراً ضمن الحملة السنوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

حقّق مركز أبوظبي للصحة العامة، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، تقدّماً كبيراً ضمن الحملة السنوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لعام 2025-2026، حيث تجاوز عدد المطعَّمين 350.000 شخص منذ انطلاق الحملة، في أعلى معدل إقبال تشهده الإمارة خلال المواسم الأخيرة.

وتأتي الحملة، الممتدة من سبتمبر 2025 حتى مارس 2026، ضمن نهج أبوظبي الوقائي الذي يهدف إلى خفض معدلات العدوى، وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، وتعزيز المناعة المجتمعية خلال موسم الإنفلونزا. وشهدت معدلات التطعيم ارتفاعاً كبيراً خلال الأعوام الأخيرة، حيث ارتفعت من 162.761 تطعيماً في موسم 2022-2023 إلى أكثر من 350,000 تطعيم هذا الموسم، أي بزيادة تتجاوز 115%.

ولضمان سهولة الحصول على اللقاح، تغطي الحملة شبكة واسعة من المواقع تشمل المجالس، والمراكز التجارية، ومقار العمل، والمدن العمالية، والهيئات الحكومية، والسفارات، والمراكز الثقافية، مع تنظيم فعاليات أسبوعية في المراكز التجارية داخل أبوظبي والعين والظفرة، وجولات يومية في المجالس المجتمعية. وركّزت الحملة على الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، مثل كبار المواطنين والمقيمين والحوامل والأطفال والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة والعاملين في الخطوط الأمامية.

وفي إطار تعزيز مسؤولية الفرد في الوقاية، تركّز الحملة السنوية على أهمية التدابير الوقائية الشخصية للحد من انتشار الفيروس، مثل غسل اليدين بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، وتجنّب مخالطة المصابين، والبقاء في المنزل عند الشعور بالأعراض. وتشير الأدلة الصحية إلى أن الجمع بين التطعيم والالتزام بالعادات اليومية الصحية يشكّل دفاعاً فعالاً يحمي الفرد وأسرته والمجتمع.

وتُظهر بيانات المتابعة الصحية منذ بداية الموسم أن معظم حالات الدخول إلى المستشفيات بسبب مضاعفات الإنفلونزا سُجلت بين غير المطعّمين، خاصةً بين كبار المواطنين والمقيمين والمرضى المصابين بأمراض مزمنة والأطفال، وهو ما يتماشى مع الأدلة العالمية التي تؤكد الدور المحوري للتطعيم السنوي في الحد من شدة المرض ومضاعفاته.

وقال الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: «يمثل تجاوز 350.000 تطعيم هذا الموسم دليلاً واضحاً على وعي المجتمع والتزامه بنهج الوقاية. ومن خلال الحملة السنوية حيث نعمل على توفير اللقاح في جميع المواقع من أماكن العمل إلى المراكز التجارية والمجالس والفعاليات المجتمعية بهدف حماية السكان وتقليل المضاعفات وتعزيز جاهزيتنا الصحية. وندعو جميع أفراد المجتمع إلى المبادرة بالتطعيم لحماية أنفسهم ومن حولهم».

وتبقى الإنفلونزا الموسمية واحدة من أكثر الأمراض الفيروسية انتشاراً عالمياً، فيما يُعدّ التطعيم السنوي الوسيلة الأكثر فعالية للحد من العدوى والمضاعفات وتقليل الحاجة لدخول المستشفيات. وتواصل أبوظبي توفير اللقاحات المحدّثة والمتوافقة مع التوصيات الصحية الدولية.

ويدعو مركز أبوظبي للصحة العامة أفراد المجتمع إلى الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية عبر منشآت الرعاية الصحية الأولية المعتمدة أو من خلال نقاط التطعيم المجتمعية التابعة للحملة السنوية المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة.