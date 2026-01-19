قوافل الإمارات إلى غزة تتواصل.. دخول دفعات جديدة من المساعدات الإنسانية ضمن "الفارس الشهم 3"

دخلت إلى قطاع غزة، الأسبوع الماضي، دفعات جديدة من قوافل المساعدات الإنسانية الإماراتية، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، في إطار الجهود المتواصلة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ودعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة.

وشهد الأسبوع الماضي دخول قافلة المساعدات الإنسانية الإماراتية رقم 279، محمّلة بـ 15 شاحنة تضم 291 منصة شحن، وبإجمالي وزن بلغ 266 طنًا من المساعدات المتنوعة، شملت طرودًا غذائية، ومواد طبية، ومستلزمات طبية مستهلكة، إلى جانب أجهزة طبية.

وتميّزت هذه القافلة بطابعها النوعي، إذ ضمّت كذلك 7 سيارات إسعاف وصهريج مياه واحد، بما يعزز قدرات الاستجابة الميدانية ويسهم في دعم الاحتياجات الأساسية، ضمن مسار الإسناد الإنساني الإماراتي المتواصل إلى داخل القطاع.

وتأتي هذه التحركات ضمن منظومة تشغيل متكاملة يشرف عليها فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في مدينة العريش، تشمل تجهيز الشحنات وفرزها وتنظيمها وفق الأولويات، لضمان وصولها بصورة منظمة وسريعة إلى مستحقيها في قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق من الأسبوع، دخلت دفعات أخرى من المساعدات الإماراتية اشتملت على مستلزمات الإيواء، بما في ذلك الخيام والبطانيات والطرابيل والحقائب الإغاثية، إلى جانب مستلزمات كبار السن والأطفال، دعمًا للأسر المتضررة وتلبيةً للاحتياجات اليومية الأساسية.

وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الإنسانية ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، عبر قوافل برية منتظمة تصل من العريش إلى قطاع غزة، في تأكيدٍ على التزامها الثابت بنهج العطاء والوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين.