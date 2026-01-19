الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة يصل إلى الهند في زيارة عمل

رئيس الدولة يصل إلى الهند في زيارة عمل
19 يناير 2026 15:53

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم إلى نيودلهي في زيارة عمل إلى جمهورية الهند.

وقد كان في مقدمة مستقبلي سموه ـ لدى وصوله قاعدة بالام الجوية في نيودلهي ـ دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند وعدد من كبار المسؤولين.  

رئيس الدولة: بحثت مع رئيس وزراء الهند آفاق تطوير العلاقات الثنائية

يرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كلاً من..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

 

المصدر: وام
