الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات غداً

الطقس المتوقع على الإمارات غداً
19 يناير 2026 18:08

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة غرباً.
كما يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الأربعاء، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.
وذكر المركز أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً مساءً على البحر، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً، يصبح مضطرباً تدريجياً ليلاً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:33، والمد الثاني عند الساعة 03:40، والجزر الأول عند الساعة 20:53، والجزر الثاني عند الساعة 08:08.
وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً، يصبح مضطرباً تدريجياً ليلاً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:15، والمد الثاني عند الساعة 23:33، والجزر الأول عند الساعة 16:49، والجزر الثاني عند الساعة 05:40.

المصدر: وام
