رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات والمذكرات بين البلدين

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين وتطويره، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الهند.

وشملت التالي:

- خطاب نوايا بين دولة الإمارات وجمهورية الهند بشأن الشراكة الاستراتيجية في المجال الدفاعي، تبادله سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، ومن جانب الهند معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية.

- خطاب نوايا بين وكالة الإمارات للفضاء والمركز الوطني الهندي، لتعزيز واعتماد أنشطة الفضاء لإطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى تمكين وتطوير صناعة الفضاء، تبادلته معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مع معالي فيكرام ميسري، وكيل وزارة الخارجية الهندي.

- اتفاقية بيع وشراء بين شركتي «أدنوك للغاز» و«هندوستان للبترول المحدودة»، تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، ومعالي هارديب سينغ بوري، وزير النفط والغاز الطبيعي في الهند.

- مذكرة تفاهم بشأن سلامة الغذاء والمتطلبات الفنية بين وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات وهيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة التابعة لوزارة التجارة والصناعة في الهند، تبادلتها معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مع معالي فيكرام ميسري، وكيل وزارة الخارجية الهندي.

- خطاب نوايا بشأن التعاون الاستثماري بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات وحكومة ولاية غوجارات في جمهورية الهند، بشأن تطوير منطقة دوليرا الخاصة للاستثمار، تبادله معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، ومعالي فيكرام ميسري، وكيل وزارة الخارجية الهندي.