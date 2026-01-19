الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة فاطمة محمد المنصوري

19 يناير 2026 19:24

قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، واجب العزاء في وفاة فاطمة محمد المنصوري، وذلك خلال زيارة سموّه مجلس العزاء المُقام في "مجلس الهواشم" في أبوظبي.

وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وتقبل تعازي سموّه كل من خالد أحمد رقيط السويدي، وطارق وفهد وسلطان أحمد رقيط السويدي، أبناء الفقيدة فاطمة محمد المنصوري، وجمع من أفراد أسرتها وأقاربها.

رافق سموّه، خلال تقديم واجب العزاء، معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي.

المصدر: وام
