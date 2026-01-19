الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم رأس الخيمة يستقبل حاكم أم القيوين

حاكم رأس الخيمة يستقبل حاكم أم القيوين
19 يناير 2026 20:02

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وذلك في منتجع أنانتارا ميناء العرب رأس الخيمة.

وتبادل سموهما، خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية الودية، وبحثا عدداً من الموضوعات التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن، وسبل دفع المسيرة التنموية المباركة والنهضة الحضارية التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ودعا سموهما المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات، وأن يديم عليها نعمة العز والأمان والرخاء، وأن يمنّ عليها بمزيدٍ من التقدم والازدهار.

المصدر: وام
