«شبكة الشاحن الأخضر» في دبي تتوسع إلى 1860 نقطة شحن

دبي (الاتحاد)



أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن شبكة محطات «الشاحن الأخضر» توسعت إلى أكثر من 1860 نقطة شحن في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك محطات الشحن المرخصة من الهيئة بالتعاون مع مؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص.

وقال معاليه: «حتى منتصف يناير 2026، بلغ عدد المسجلين في مبادرة (الشاحن الأخضر) 23.600 متعامل. ومنذ إطلاق المبادرة عام 2014، قدمت الهيئة ما يزيد على 55.200 ميجاواط ساعة من الكهرباء، ما مَكّن المركبات الكهربائية من قطع أكثر من 276 مليون كيلومتر». وأضاف: «نعمل على تحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنقل المستدام، ومن بين أكثر مدن العالم استعداداً للمستقبل، ونواصل جهودنا لتعزيز البنية التحتية للتنقل الأخضر، دعماً لاستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، الرامية إلى تحفيز استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع أهداف الإمارة في مجال الاستدامة، وجودة الهواء والحد من انبعاثات غازات الدفيئة».

وأشار إلى أن التوسع في نقاط الشحن ضمن مبادرة «الشاحن الأخضر»، يسهم في مواكبة النمو المتزايد في عدد المركبات الكهربائية، وتوفير تجربة سلسة وسريعة للمستخدمين، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية للعيش والعمل والزيارة.

وتوفر هيئة كهرباء ومياه دبي أربعة أنواع من محطات «الشاحن الأخضر»: «محطات الشحن فائق السرعة، الشحن السريع، شاحن الأماكن العامة، والشاحن الجداري. ويمكن للمتعاملين تحديد مواقع محطات الشحن المنتشرة في مختلف مناطق دبي بسهولة عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، و14 منصة رقمية أخرى».



حساب «الشاحن»

تتيح الهيئة للمتعاملين إنشاء حساب «الشاحن الأخضر» عبر موقعها الإلكتروني www.dewa.gov.ae وتطبيقها الذكي أو من خلال نظام الرد الصوتي التفاعلي في مركز رعاية المتعاملين، لتمكينهم من استخدام محطات الشحن خلال ساعة واحدة من تسجيل المركبة، كما يمكن لجميع المتعاملين الاستفادة من الخدمة عبر ميزة خاصية الزائر.