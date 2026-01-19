الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«صحية الوطني» تبحث سياسة تعزيز دور مؤسسات النفع العام

«صحية الوطني» تبحث سياسة تعزيز دور مؤسسات النفع العام
20 يناير 2026 02:24

دبي (الاتحاد)

بحثت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتورة سدرة راشد المنصوري رئيسة اللجنة، موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: محمد سليمان الظهوري مقرر اللجنة، ومحمد أحمد اليماحي، وسالم راشد المفتول، ونجلاء علي الشامسي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على البحوث والدراسات الفنية المعدة من باحثي الأمانة العامة للمجلس حول الموضوع وفق محاوره الرئيسية، والتي تضمّنت تحليل واقع مؤسسات النفع العام في الدولة، والتحديات المؤسسية التي تواجهها، والاستدامة، والتنوع المؤسسي وغيرها.

