شراكة بين «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» و«الإمارات للتوحد»

أبوظبي (الاتحاد)



زار وفد من جمعية الإمارات للتوحد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والتقى بالمدير العام للجامعة الدكتور خليفة مبارك الظاهري وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجهتين، والعمل على مضاعفة الجهود لخدمة قضايا ذوي اضطراب طيف التوحد، وقد حضر اللقاء من الجمعية رئيس مجلس الإدارة علي بن شميل الكعبي، والمدير العام للجمعية المهندسة أمل سالم الكربي، وأعضاء مجلس الإدارة.

واستعرضت المهندسة أمل مبادرات وبرامج الجمعية خلال السنوات الماضية بالتعاون مع الجامعة. وأكد الدكتور خليفة مبارك أن الجامعة تولي ذوي اضطراب طيف التوحد اهتماماً كبيراً، وتعمل جاهدة لتوفير الفرص الأكاديمية من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لهم ولأسرهم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد علي بن شميل الكعبي أن الشراكة مع الجامعة نموذج وطني رائد لتكامل الجهود بين القطاع الأكاديمي والعمل المجتمعي.

وبتوجيه ودعم من سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للتوحد، كرمت جمعية الإمارات للتوحد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تقديراً لجهودها ومساندتها المستمرة لمبادرات الجمعية.