الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تفاهم بين جامعة الشارقة و«علوم المطارات»

سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره توقيع مذكرة التفاهم (وام)
20 يناير 2026 02:24

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة ومركز الشارقة للتدريب المهني لعلوم المطارات، وذلك في مكتب سموّه بالجامعة.
وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من، الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مركز الشارقة للتدريب المهني لعلوم المطارات، والدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة. 
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إحداث تكامل بين الخبرة الأكاديمية للجامعة والخبرة التشغيلية للمركز في مجال الطيران.

