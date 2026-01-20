الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تدشن معهد خليفة بن زايد للتعليم المهني في السنغال

الإمارات تدشن معهد خليفة بن زايد للتعليم المهني في السنغال
20 يناير 2026 09:23

دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بحضور معالي عثمان سونكو رئيس وزراء جمهورية السنغال، معهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني في جمهورية السنغال، وذلك في إطار دعم الجهود الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز فرص التعليم المهني والتقني والبدء في فتح مشاريع تجارية خاصة بهم.


ويهدف افتتاح المعهد إلى توفير تعليم مهني متطور يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل، وتدعم مسارات التنمية المستدامة في السنغال.

وأكد رئيس وزراء جمهورية السنغال، في كلمته خلال حفل الافتتاح، أهمية التعليم المهني في تمكين الشباب وتحقيق التنمية الشاملة، معربًا عن بالغ شكره وتقديره لدولة الإمارات ومؤسسة خليفة الإنسانية على هذا المشروع الحيوي الذي يسهم في بناء قدرات الأجيال القادمة.
من جهته قال محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة الإنسانية، إن معهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني، يمثل امتدادًا للعلاقات الأخوية المتينة بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال، ويعكس التزام الإمارات بدعم الشباب وتمكينهم من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية والازدهار في مجتمعاتهم.
ويضم معهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني، مجموعة من التخصصات المهنية والتقنية التي تلبي احتياجات سوق العمل، تشمل ميكانيكيا السيارات، والتبريد وتكييف الهواء، والمحاسبة والإدارة، وعلوم الحاسوب، والحوسبة الصناعية، والشبكات.
وتتسع الطاقة الاستيعابية للمعهد إلى نحو 1000 طالب، بما يتيح له الإسهام بفاعلية في إعداد وتأهيل أعداد كبيرة من الشباب بالمهارات العملية والمعرفية المطلوبة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية السنغال.
ويندرج المعهد ضمن المبادرات الإنسانية والتنموية التي تنفذها مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، ويجسد التزام دولة الإمارات بدعم قطاع التعليم كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الشقيقة والصديقة.

 

 

 

المصدر: وام
التطوير المهني
التعليم
السنغال
الإمارات
