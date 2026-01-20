الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"كالدس" تكشف عن قدرات وطنية مبتكرة للمرة الأولى في يومكس وسيمتكس

"كالدس" تكشف عن قدرات وطنية مبتكرة للمرة الأولى في يومكس وسيمتكس

20 يناير 2026 12:09
20 يناير 2026 12:09

كشفت مجموعة كالدس القابضة، المتخصصة في تطوير وتصنيع المنتجات الدفاعية ومقرّها أبوظبي، للمرة الأولى عن مجموعة من أحدث منتجاتها الدفاعية المُطورة والمُصنعة محلياً، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات النسخة السابعة من معرضي "يومكس وسيمتكس 2026" اللذين انطلقا اليوم بمركز أبوظبي الوطني للمعارض وتنظمهما مجموعة أدنيك بالشراكة مع وزارة الدفاع ويستمران حتى 22 يناير الحالي.

وتشمل هذه المنتجات مسيرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والمهام اللوجستية عبر دعم النقل الجوي غير المأهول.

وتستعرض كالدس أيضاً الآلية البرية غير المأهولة "كوبرا - Cobra"، المصممة خصيصاً لتوفير مرونة استثنائية في الحركة وقدرة عالية على التعامل ضد الأهداف الجوية والبرية والتصدي لها كونها مزودة بصواريخ دفاع جوي وصواريخ مضادة للدروع ومنظومة رادار ومنظومة بصرية لاكتشاف الأهداف ورصدها وتمييزها وتتبعها والتعامل معها مع إمكانية استخدامها في مختلف المهام العملياتية واللوجستية، بجانب "سبايدر نيت -Spider Net"، التي تُزود بها الآليات لحمايتها ضد تهديدات الطائرات المسيرة ولا سيما الانتحارية منها.
وتسلّط المجموعة الضوء على تقدمها في مجال تقنيات التصنيع المتقدمة لإنتاج المكونات الفرعية والأجزاء والقطع الدقيقة، في خطوة تعزز توجهها نحو الاكتفاء الذاتي في توفير العديد من المكونات الأساسية لخطوط إنتاجها، بما يشمل مصانعها في القطاعات البرية والجوية ومنظومات الصواريخ.
ويُسهم هذا التوجه في دعم مرونة سلاسل الإمداد، ورفع جاهزية التصنيع، وتعزيز استدامة أعمال الصيانة والدعم الفني واللوجستي على المدى الطويل.
وتعرض المجموعة أيضاً منتجاتها الدفاعية الرائدة ومن بينها طائرة بي-100 الحديثة، ومنظومة الدفاع الجوي المتكامل "الدرع" المضادة للطائرات المسيّرة والمركبة القتالية متعددة المهام "MCAV" الموزدة بنظام "سبايدر نيت".
وتستعرض كالدس خلال المشاركة في المعرضين، أحدث ما توصلت إليه من حلول مصممة لتلبية متطلبات المهام الحديثة، مع التركيز على تكامل المنصات ورفع الجاهزية الميدانية وإبراز قدراتها في مجالات التطوير الهندسي والتكامل والتصنيع وفق معايير تشغيلية متقدمة، بما يعزز كفاءة الاستجابة وسرعة اتخاذ القرار في بيئات تشغيلية متغيرة.
وتستهدف عقد لقاءات مع شركاء محليين ودوليين وجهات مستخدمة لاستكشاف فرص التعاون الصناعي وتوسيع الشراكات، بما يتماشى مع أولويات توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة وتعزيز المحتوى المحلي وتطوير الكفاءات الوطنية، وصولاً إلى منظومة تصنيع دفاعي أكثر تكاملاً واستدامة وتقدماً وتنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
شركة كالدس
يومكس
يومكس وسيمتكس
