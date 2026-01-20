الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد بن راشد: بقيادة أخي محمد بن زايد.. يزداد حضورنا العالمي كل يوم

محمد بن راشد
20 يناير 2026 13:45

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات بقيادة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يزداد حضورها العالمي كل يوم، وتتعزز مستويات الثقة الدولية في منظومتها الاقتصادية والاجتماعية والدولية التي تم بناءها عبر العقود الخمسة الماضية.
وقال سموه عبر منصة إكس:"وفقاً لأهم تقرير عالمي للقوة الناعمة شمل 193 دولة .. تم الإعلان اليوم في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس عن نتائجه.. جاءت دولة الإمارات في المركز العاشر عالمياً في الترتيب العام .. وجاءت في المركز الثاني عالمياً في العطاء والثالث عالمياً في فرص النمو الاقتصادي .. والثامن عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية العالمية".
وأضاف سموه:"بقيادة أخي محمد بن زايد .. يزداد حضورنا العالمي كل يوم .. ويترسخ احترام العالم لنموذجنا التنموي .. وتتعزز مستويات الثقة الدولية في منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والدولية التي تم بناءها عبر الخمسة عقود الماضية".
 
 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
محمد بن راشد
الإمارات
دافوس
