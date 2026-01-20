نهيان بن مبارك يوجه بأن يكون جناح صندوق الوطن بـ"مهرجان الظفرة" منصة للمبدعين

وجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، القائمين على قافلة الهوية الوطنية بالظفرة، أن يكون جناح صندوق الوطن في مهرجان الظفرة للكتاب وكافة الأنشطة الأخرى منصة مفتوحة للمبدعين والكتاب والشعراء من أبناء منطقة الظفرة، من مختلف مدنها ومناطقها، وفي مقدمتها ليوا، وغياثي، والظنة، وجزيرة دلما، ومدينة زايد، والمرفأ، والرويس، والسلع، بحيث تعكس كافة أنشطة القافلة ولاسيما جناح الصندوق بالمهرجان التنوع الثقافي والإبداعي الذي تزخر به المنطقة، ويبرز إسهامات أبنائها في مجالات الأدب والفكر والفن والتراث، مؤكدا أن اختيار منطقة الظفرة لاستضافة هذه الأنشطة يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بتنمية هذه المناطق، وتعزيز مشاركتها، لافتًا إلى أن الظفرة بما تحمله من إرث ثقافي وتاريخي، وبما تتميز به من تنوع اجتماعي، تشكل بيئة مثالية لتجسيد قيم الهوية الوطنية في صورتها الأصيلة والمتجددة.

وأكد معاليه، أن قافلة الهوية الوطنية في منطقة الظفرة تمثل نموذجا متفردا في تعزيز قيم الهوية الوطنية الإماراتية، وترسيخ دور الأسرة باعتبارها الحاضنة الأولى للهوية، والقادرة على نقل منظومة القيم الوطنية والإنسانية إلى الأجيال الحالية والمستقبلية، في ظل عالم سريع التغير، والوصول إلى أبناء الوطن أيا كانت أماكن سكنهم.

جاء ذلك عقب افتتاح أنشطة ومبادرات قافلة الهوية الوطنية في الظفرة، سواء من خلال جناح صندوق الوطن في مهرجان الظفرة للكتاب أو في البرامج والفعاليات الرئيسة الاخرى التي احتضنتها مؤسسة التنمية الأسرية بمدينة زايد، وسط إقبال كبير من كافة فئات مجتمع الظفرة، والذي يعكس وعي المجتمع بأهمية الهوية الوطنية، وحرص الأسر الإماراتية والشباب وكبار المواطنين والمرأة على التفاعل الإيجابي مع البرامج التي تقدمها القافلة ومنها سلسلة لقاءات الأسرة والهوية وبرنامجي قادة التسامح ورواد الهوية الوطنية والخلوة الشبابية، والتي تركز على تعزز التلاحم الأسري والمجتمعي، وتحافظ على الثوابت الثقافية والقيم الأصيلة لدولة الإمارات، وتجسد شعار القافلة وهو "أسرة متماسكة في عالم متغير" في إطار دور الصندوق في تعزيز الهوية الوطنية قوية ومستدامة.

وأضاف معاليه أن جناح الصندوق في مهرجان الظفرة للكتاب يركز من خلال أنشطته التي تستمر على مدى ثمانية أيام على أن يكون كل يوم من أيامه مخصصا لمدينة من مدن الظفرة لاستعراض طبيعتها ومميزاتها واستضافة شعرائها ومبدعيها وشبابها، مؤكدا أن القافلة تعد تجسيدا حيا للرؤية الوطنية العميقة التي يتبناها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، والتي تؤكد على أهمية دعم ورعاية الأسرة الإماراتية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، والحصن الأول والضمان الحقيقي لاستدامة الهوية الوطنية والتلاحم المجتمعي.

وأوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك، أن قافلة الهوية الوطنية في الظفرة تأتي في سياق احتفال دولة الإمارات بـ"عام الأسرة"، وهو ما يمنح هذه المبادرة بعدًا وطنيًا إضافيًا، ويؤكد التزام الدولة بقيادتها الرشيدة بدعم الأسرة، وتعزيز استقرارها، وتمكينها من أداء دورها المحوري في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، مؤكدا أن دور صندوق الوطن لا يقتصر على تنظيم الفعاليات والأنشطة، بل يمتد ليشمل بناء الوعي المجتمعي، وتمكين الأفراد والأسر، والشباب ولاسيما طلاب المدارس والجامعات، وتعزيز ثقافة الهوية الوطنية، من خلال برامج نوعية تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتؤكد أن الهوية الإماراتية ليست مجرد انتماء، بل إنها منظومة متكاملة من القيم الإنسانية، والتسامح، والتعايش، والانفتاح على الآخر مع الاعتزاز بالقيم الاصيلة للمجتمع وجذوره التاريخية ورموزه.

وذكر معاليه أن أنشطة قافلة الهوية الوطنية في الظفرة شملت سلسلة من البرامج واللقاءات التفاعلية، من بينها "لقاءات الأسرة والهوية" بمشاركة أكثر من 50 أسرة تضم كافة الأجيال كالجدود والآباء والابناء والأحفاد وركزت هذه اللقاء على التعرف على رؤية كل جيل منها لطبيعة علاقته بالأجيال الأخرى، والمنظومة القيمية التي تحكم هذه العلاقات، كما قدمت القافلة برنامج تدريبيا مكثفا يستمر على مدار ثلاثة أيام بعنوان "قادة التسامح" وتقدمه وزارة التسامح والتعايش لأول مرة بالظفرة ضمن أنشطة القافلة، ويعمل على تخريج شباب وموظفين قادرين على الإسهام في التوعية بالقيم المجتمعية ولاسيما التسامح والتعايش والاخوة الإنسانية.

من جهة أخرى شهد البرنامج التدريبي "رواد الهوية الوطنية" الذي يقدمه صندوق الوطن إقبالا كبيرا من جانب طلاب الجامعات وموظفي الحكومة وشباب الخريجين، حيث يركز البرنامج خلال ثلاثة أيام لتعزيز الهوية الوطنية لدى كافة فئات المجتمع الإماراتي، وهو برنامج مرن يهدف إلى تدريب المشاركين من كافة الفئات على الاعتزاز بالقيم والمبادئ الأصيلة في مجتمع الإمارات، إضافة إلى "الخلوة الشبابية" ، التي شهدت مشاركة واسعة من الشباب، وكبار المواطنين، والمرأة، من مختلف مدن المنطقة، حيث أتاحت لهم الفرصة للتعبير عن قضاياهم، وآمالهم، وطموحاتهم، والفرص والتحديات التي تواجه مجتمعاتهم المحلية ، مؤكدا أن هذه اللقاءات تمثل مساحة حوار وطني صادق، تعزز المشاركة المجتمعية، وتكرس مفهوم المسؤولية المشتركة في تعزيز الهوية الوطنية وثقافتها، مشيرًا إلى أن الاستماع إلى أصوات الشباب وكبار المواطنين والمرأة يثري السياسات والبرامج والمبادرات التي نحرص على تقديمها، ويجعلها أكثر تلبية لاحتياجات المجتمع

وشدد معالي الشيخ نهيان بن مبارك على أن مشاركة كبار المواطنين في أنشطة القافلة تضيف بعدا مهما، كونهم يحملون الذاكرة المجتمعية والخبرة الحياتية، ويجسدون القيم الأصيلة التي قامت عليها دولة الإمارات، فيما تشكل مشاركة الشباب عنصرًا حيويًا لضمان استمرارية هذه القيم وتطويرها بما يتلاءم مع متطلبات العصر، مؤكداً أن المرأة الإماراتية كانت ولا تزال شريكاً أساسياً في بناء الأسرة والمجتمع، وحاملة رئيسية للهوية الوطنية داخل البيت وخارجه.

كما أكد معاليه أن رسالة قافلة الهوية الوطنية التي حملها المشاركون من أبناء الظفرة إلى أهلهم ومجتمعاتهم، تركز على مكانة الأسرة، وقدرتها على تعزيز الانتماء الوطني، وغرس قيم الولاء، والعمل، والتسامح، والتعايش في نفوس الأبناء، بما يضمن بناء أجيال واثقة بهويتها، معتزة بوطنها، وقادرة على الإسهام الإيجابي في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبهم عبر المشاركون من شعراء ومبدعي وشباب وكبار المواطنين من كافة مدن الظفرة عن سعادتهم بالمشاركة في أنشطة قافلة الهوية الوطنية التي أطلقها صندوق الوطن من اجلهم، مثمنين رعاية وجهود معالي الشيخ نهيان بن مبارك لهذه النوعية من البرامج التي تعزيز القيم المجتمعية الاصيلة وتمكن الشباب والمبدعين من التعبير عن قدراتها وإتاحة منصة لهم لكي يقدموا ابداعاتهم.

شملت قائمة المشاركين: أحلام السعدي، وعبيد بن قذلان المزروعي، وإسماعيل الحوسني، وشيخة الجابري، وفاطمة المزروعي، وسناء عبد الرحيم، وفاطمة السويدي، والدكتورة عائشة الظاهري، وفاطمة العامري، والدكتورة فاطمة الكعبي، والدكتورة فاطمة الحمادي، وحازم محمد، ومريم الجمال، وحمدة البلوشي، وتسنيم عمران، ويسر عباجي، وسمر نجاح، ومحمد الشحي، وبدر الحسيني، ومريم مهير الكتبي، وبدر الحسيني، وراشد بن فطيمة المنصوري، وناصر مبارك المنصوري، وعلي برطاع الهاملي، وعلي أحمد الكندي المرر.





