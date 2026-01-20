الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الوطني الاتحادي" ينظم ملتقى بشأن مناقشة سياسة الحكومة في حماية الأسرة

"الوطني الاتحادي" ينظم ملتقى بشأن مناقشة سياسة الحكومة في حماية الأسرة
20 يناير 2026 16:43

نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، الملتقى التمهيدي لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، الذي سيناقشه المجلس في جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18، والتي ستعقد يوم غد الأربعاء بمقر المجلس في أبوظبي.
وقدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، عرضا تعريفيا حول الموضوع العام، شمل التشريعات المنظمة، والرؤى الوطنية والاستراتيجيات الحكومية، والتشريعات ذات العلاقة بحماية الأسرة. واستعرض الملتقى محاور الموضوع العام، والملاحظات المتعلقة به.

أخبار ذات صلة
«سارة الأميري»: 280 ألف طالب يدرسون الذكاء الاصطناعي في «الحكومية»
حمدان بن محمد يشهد افتتاح «حوي ند الشبا»
المصدر: وام
حماية الأسرة
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
آخر الأخبار
جمال السويدي يهدي شيخ الأزهر الشريف نسخة من كتابه الجديد
التعليم والمعرفة
جمال السويدي يهدي شيخ الأزهر الشريف نسخة من كتابه الجديد
اليوم 20:46
للمرة الثالثة في 5 بطولات أفريقية.. نجوم «الفراعنة» خارج قائمة الأفضل
الرياضة
للمرة الثالثة في 5 بطولات أفريقية.. نجوم «الفراعنة» خارج قائمة الأفضل
اليوم 20:42
ترامب: جرينلاند جزء من أميركا الشمالية
الأخبار العالمية
ترامب: جرينلاند جزء من أميركا الشمالية
اليوم 20:38
الاتحاد الأوروبي يدين هدم مقر «الأونروا» في القدس ويؤكد مواصلة دعمه للوكالة
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يدين هدم مقر «الأونروا» في القدس ويؤكد مواصلة دعمه للوكالة
اليوم 20:35
«سارة الأميري»: 280 ألف طالب يدرسون الذكاء الاصطناعي في «الحكومية»
علوم الدار
«سارة الأميري»: 280 ألف طالب يدرسون الذكاء الاصطناعي في «الحكومية»
اليوم 20:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©