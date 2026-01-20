"الوطني الاتحادي" ينظم ملتقى بشأن مناقشة سياسة الحكومة في حماية الأسرة

نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، الملتقى التمهيدي لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، الذي سيناقشه المجلس في جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18، والتي ستعقد يوم غد الأربعاء بمقر المجلس في أبوظبي.

وقدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، عرضا تعريفيا حول الموضوع العام، شمل التشريعات المنظمة، والرؤى الوطنية والاستراتيجيات الحكومية، والتشريعات ذات العلاقة بحماية الأسرة. واستعرض الملتقى محاور الموضوع العام، والملاحظات المتعلقة به.