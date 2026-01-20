الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«تريندز» يستضيف سفير مصر في جلسة حول دور مراكز الفكر في مواجهة التحديات

عصام عاشور ومحمد العلي والحضور في جانب من الجلسة (من المصدر)
21 يناير 2026 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات السفير عصام عاشور، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، في جلسة نقاشية بمقرّه في أبوظبي، تمحورت حول البحث العلمي ودور مراكز البحث والفكر في مواجهة التحديات ودعم السياسات ونشر المعرفة.
وشدّد السفير عصام عاشور، على الأهمية المتزايدة للبحث العلمي ومراكز الفكر في تعزيز التعاون الثنائي، وصياغة رؤى استراتيجية مشتركة تسهم في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. 
وقال: إن مراكز البحوث تلعب دوراً كبيراً ومهمّاً من خلال المساهمة الفاعلة في تشكيل السياسات واتخاذ القرار في عالم يشهد اضطرابات وتحديات متسارعة، مشيراً إلى أن هذه المراكز تسهم في إمداد صانع القرار بالرؤى الإستراتيجية والخطط والأفكار المستقبلية التي تساعد على استشراف التحديات والفرص.
وأعرب عن تطلُّعه إلى تعزيز التعاون مع مراكز الأبحاث والجهات المعنية في جمهورية مصر العربية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم مسارات البحث العلمي وصناعة القرار.
من جانبه، رحب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز بالسفير المصري، وأطلعه على جهود مركز تريندز وطبيعة عمله البحثي، وبرامجه المتخصصة، وشبكة شراكاته الإقليمية والدولية، مؤكداً حرص المركز على تعزيز حضوره الفكري عربياً ودولياً.
وأشار الدكتور العلي إلى مشاركة مركز تريندز في الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكداً أن هذه المشاركة تأتي في إطار تعزيز التبادل المعرفي العربي، والتعريف بإصدارات المركز البحثية.
وشهدت الجلسة نقاشاً موسعاً حول سبل تطوير الشراكة البحثية والفكرية بين المؤسسات البحثية في دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، ودور مراكز الفكر في دعم مسارات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والأمنية.

