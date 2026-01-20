233 طلعة جوية لجناح جو شرطة رأس الخيمة في 2025

رأس الخيمة (وام)

أعلن قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة، تنفيذ 233 طلعة جوية متنوعة خلال عام 2025، بزيادة 18.8% عن عام 2024 الذي شهد تنفيذ 196 طلعة.

وأوضح المقدم الطيار عبد الله علي الشحي، رئيس قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة، أن الطلعات شملت عمليات البحث والإنقاذ، ومساندة الجهات الحكومية، ونقل المواد، والدوريات التدريبية، إلى جانب المشاركة في المناسبات الوطنية والرسمية التي شهدتها الإمارة.

وأكد أهمية دور قسم جناح الجو في تعزيز الأمن والأمان عبر الدوريات الأمنية وخدمات الطوارئ، مشيراً إلى أن النجاحات التي تحققت تعكس كفاءة الكوادر المؤهلة، والحرص على تطوير القدرات الفنية والتقنية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتوجيهات وزارة الداخلية في الحفاظ على سلامة المجتمع وأمن أفراده.