علوم الدار

«أبوظبي للدفاع المدني» تعزز الوعي الوقائي

جانب من مشاركة «الهيئة» في الفعاليات (من المصدر)
21 يناير 2026 01:32

منطقة الظفرة (الاتحاد)

عززت هيئة أبوظبي للدفاع المدني ثقافة الوقاية والسلامة خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الظفرة 2026، ضمن جهودها المستمرة لنشر الوعي الوقائي في مختلف المناسبات والفعاليات، إسهاماً في حماية الأرواح والممتلكات، وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة للطوارئ.
وتقدم «الهيئة»، خلال المهرجان، مجموعة من ورش العمل التوعوية لزوار المهرجان، إلى جانب تنظيم مسابقات تثقيفية على المسرح الرئيسي للفعالية، تهدف إلى تعريف الجمهور بمبادئ الإسعافات الأولية، وسبل الوقاية من الحرائق وأبرز مسبباتها، إضافة إلى شرح الإجراءات الصحيحة للتعامل مع المخاطر.
وتسعى «الهيئة»، من خلال المشاركة، إلى تعزيز الثقافة المجتمعية بمفاهيم الوقاية والسلامة العامة، وترسيخ السلوكيات الإيجابية في التعامل مع مصادر الخطر، بما ينسجم مع أهدافها الاستراتيجية في حماية الأرواح والممتلكات، ورفع مستوى الجاهزية المجتمعية.

أبوظبي
الإمارات
الوعي الوقائي
مهرجان الظفرة
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
الظفرة
