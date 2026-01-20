«عروض الابتكار» يعلن المشاريع الطلابية الفائزة في دورته الـ 6

دبي (وام)

أعلن مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي وصندوق محمد بن راشد للابتكار، عن الفائزين بتحديات الدورة السادسة من برنامج عروض الابتكار، التي تم تنظيمها بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، في نسخة خاصة لطلاب الجامعات في الدولة، وركّزت على تحدٍّ واحد هو «الطاقة المتجددة لحياة أفضل». وفاز بالمركز الأول مشروع «غاف» من «جامعة خليفة»، وهو تطبيق رقمي يهدف إلى تشجيع الأفراد والشركات على تبنّي أنماط حياة منخفضة الكربون من خلال نظام مكافآت ونقاط تحفيزية.

أما المركز الثاني، ففاز به مشروع «تاير - ريدو» من كليات التقنية العليا، وهو عبارة عن حلّ مبتكر لتحويل إطارات السيارات المستعملة إلى طرق ذكية قادرة على توليد الطاقة النظيفة باستخدام مواد كهروضغطية.

أما المركز الثالث، فحققه مشروع «منصة التبادل المستدام بين الطلاب»، من جامعة الإمارات، وهي منصة ذكية تتيح للطلاب تبادل الأغراض والمستلزمات عبر تطبيق يعتمد الذكاء الاصطناعي ونظام النقاط التحفيزية. وفاز بالمركز الرابع مشروع «أويل سكيمر»، من كليات التقنية العليا، الذي يعمل عبر نظام ذكي على استعادة الزيوت المتسربة إلى البحر بطرق آمنة ومستدامة، بهدف حماية البيئة البحرية وتقليل أضرار التلوث النفطي.

وأكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن الدورة السادسة من برنامج عروض الابتكار، مثّلت مرحلة جديدة في جهود حكومة دولة الإمارات لترسيخ دور الشباب وتمكينهم من تصميم حلول مستقبلية مبتكرة، بما يسهم في ضمان جودة حياة أفضل للأجيال القادمة، مشيدة بالمستوى المتميز الذي قدّمه المشاركون من مختلف الجامعات.

من جانبها، قالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، ممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار: يُجسّد هذا البرنامج الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الشباب في الدولة، ويؤكد نجاح دولة الإمارات في ترسيخ بيئة محفزة للابتكار والتفكير المستقبلي، وهو ما ينسجم مع رؤية الصندوق لتمكين ورعاية المبتكرين في مسيرتهم الريادية. من جهته، أكد الدكتور أحمد الرئيسي، مدير جامعة الإمارات، أن تحدي الطاقة المتجددة من أجل حياة أفضل، يجسّد رؤية الجامعة في تمكين الشباب من الابتكار والمشاركة الفاعلة في مواجهة التحديات البيئية العالمية.