«خيرية الشارقة» توزع مساعدات «شتاء دافئ» على 1500 أسرة في سوريا

الشارقة (وام)

نفذت جمعية الشارقة الخيرية، حملة «شتاء دافئ» في الجمهورية العربية السورية، تضمنت توزيع مساعدات شاملة على 1500 أسرة من سكان مناطق شبعا والهرجان ودير العصافير، شملت 1500 طرد غذائي، و1500 طرد صحي، إلى جانب 4000 قطعة من الألبسة الشتوية المخصصة للأطفال، وملبوسات شتوية للكبار وغيرها.

وتم توزيع المساعدات بدعم من بنك دبي الإسلامي، وذلك خلال زيارة ميدانية إلى المناطق المشمولة، قام بها وفد من الجمعية برئاسة عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي، حيث التقى عدداً من الأسر للاطلاع على ظروفهم المعيشية عن قرب بما يعزز دقة الاستجابة الإنسانية ويرسخ مفهوم الكرامة الإنسانية في تقديم الدعم وتنوع المساعدات لتغطي الاحتياجات الأساسية خلال فصل الشتاء.

وقال بن خادم: إن برنامج الزيارة شهد سلسلة من اللقاءات الرسمية التي عكست توجهاً واضحاً نحو العمل المشترك والتكامل مع الجهات المعنية بما يخدم استدامة الجهود الإنسانية ويعزز مسار بناء الإنسان وتمكينه وترسيخ مفهوم الاستقرار داخل المجتمعات المتضررة.

واجتمع وفد الجمعية مع وفد من وزارة الشؤون الاجتماعية السورية، لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بملف الإيواء إلى جانب بحث آليات تأهيل الأسر وتمكينها من الاعتماد على الذات من خلال دعم المشاريع الإنتاجية وهو توجه يتقاطع مع رؤية الدولة في تعزيز الأثر طويل المدى لمشاريعها.

وعقد الوفد كذلك، اجتماعاً مع ممثلين عن وزارة الصحة السورية، بحث خلاله الجانبان سبل دعم القطاع الصحي واحتياجات المستشفيات وآليات تجهيزها بالمستلزمات الأساسية، وفرص دعم العيادات المتنقلة وتنفيذ الحملات الطبية المتخصصة التي تستهدف الفئات الأكثر هشاشة.