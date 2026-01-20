«xRift».. مركبة من «ستير إيه آي» تعزز مرونة التنقل في التضاريس الوعرة

أبوظبي (وام)

أعلنت «ستير إيه آي»، الشركة المتخصصة في تكنولوجيا الأنظمة المستقلة، التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة عن إطلاق مركبة «xRift» المستقلة بالكامل للطرق الوعرة، والتي تمثل جيلاً جديداً من الحلول المصممة لدعم مجموعة واسعة من المهام في أقسى البيئات في منطقة الخليج العربي.

وجرت مراسم الإطلاق خلال فعاليات معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2026»، الحدث الأكبر عالمياً في هذا المجال، وذلك بدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في دولة الإمارات.

وتمتاز مركبة xRift: بأبعاد: 4.200 × 1.880 × 1.400 ملم ويبلغ الوزن: 1.350 كغم، وتبلغ أقصى حمولة لها 500 كجم، في حين أن مساحة التحميل: 1.100 × 1.300 ملم، وتمتاز بنظام تبريد المحرك وهو عبارة عن سائل، وقدرتها 225 حصاناً مع سعة خزان الوقود التي تصل إلى 47 لتراً، وتصل أقصى سرعة بنظام التشغيل الذاتي إلى 50 كم/ساعة، ومن المتوقع جاهزية وحدات الإنتاج للنشر الميداني بحلول نهاية عام 2026.