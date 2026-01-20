خبراء ومشاركون لـ«الاتحاد»: ابتكارات وقدرات وطنية متقدمة في الأنظمة غير المأهولة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

يعد معرضا «يومكس» و«سيمتكس» 2026 المنصة الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط في مجال الأنظمة غير المأهولة والروبوتات وتقنيات المحاكاة والتدريب، وتشهد الدورة السابعة توسعاً غير مسبوق في حجم المشاركة ونطاق الفعاليات، إلى جانب تركيز متزايد على التطبيقات التجارية والمدنية لهذه التقنيات، إلى جانب الاستخدامات الدفاعية.

ويشارك في دورة الحالية نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، إلى جانب مشاركة واسعة من الشركات الوطنية والعالمية، بما يعكس القدرات الوطنية المتقدمة في مجالات الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي والمحاكاة والتدريب، والتوسع في الاستخدامات المدنية والتجارية لهذه التقنيات المبتكرة في مؤشر واضح على النمو المتسارع للصناعات الوطنية في هذا القطاع الاستراتيجي.



3 منظومات للنيران

«الاتحاد» التقت بعض الخبراء والعارضين المشاركين، حيث قال أحمد المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة AM للصناعات: نشارك في معرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2026، بـ3 منظومات للنيران، منها منظومة نيران متخصصة، تمتاز بميزة التحكم عن بعد وقدرة التحكم عن طريق مؤشر أو عصا التحكم، وهي منظومة نيران وتحمل سلاح 23، وتستطيع التعامل مع أهداف لمسافة 2 كم، بحسب النظام الذي وضع فيها.

وأوضح المزروعي أن المنظومة تم تصنيعها في دولة الإمارات، وانتهت من المرحلة الأولى للتجارب. وأضاف: اليوم نقوم بتطوير نظام الكاميرا ورصد الأهداف عن بُعد. كما نشارك بمنظومات متعددة يمكن التحكم فيها عن بُعد بواسطة عصا التحكم، التي تتيح كذلك التحكم بالكاميرا لرصد الأهداف والتعامل معها، بحسب نوع السلاح، ونوع الهدف الذي رصدته الكاميرات الموجودة. وأكد أن المنظومة المتعددة الـ12 هي منظومة صغيرة للأسلحة المتوسطة، وتتعامل مع الآليات الصغيرة والبسيطة التي يسهل حملها، مشيراً إلى أنه تم تصميمها وتجربتها والموافقة عليها من قبل القوات المسلحة.



مركبة xRift

كما أعلنت «ستير إيه آي»، الشركة المتخصصة في تكنولوجيا الأنظمة المستقلة، التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إطلاق مركبة xRift المستقلة بالكامل للطرق الوعرة، وتمثل جيلاً جديداً من الحلول المصممة لدعم مجموعة واسعة من المهام في أقسى البيئات في منطقة الخليج العربي. وجرت مراسم الإطلاق خلال فعاليات معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2026»، وذلك بدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في دولة الإمارات. وتعتبر xRift مركبة مستقلة بالكامل تلائم جميع التضاريس، وتعتمد على منصة تحميل مسطحة بدلاً من مقصورة الركاب، بما يوفر مرونة عالية في التهيئة وحمل حمولات مختلفة لدعم المهام الميدانية المتعددة في البيئات الوعرة.

وتتميز xRift بتصميمها المتقدم، حيث جرى تطويرها خصيصاً لتلبية متطلبات القطاعات الصناعية والدفاعية التي تتطلب مستويات عالية من الدقة والمرونة العملياتية مقارنة بمركبات الطرق الوعرة الأخرى المصممة لتنفيذ مجموعة محدودة من العمليات. ويستبدل التصميم المعياري للمركبة مقصورة الركاب بسطح تحميل مسطّح قادر على استيعاب حمولات تصل إلى 500 كغم، مع إمكانية تزويدها بحلول متعددة تشمل أنظمة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، إضافة إلى منظومات الأسلحة، ومهام النقل والإمداد عبر التضاريس القاسية وغير المعروفة.



جيل جديد من المركبات المستقلة

قال مايكل سوندر باي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ستير إيه آي: «تمثل xRift جيلاً جديداً من المركبات المستقلة عالية الأداء للطرق الوعرة، حيث تتميز بالموثوقية وقابلية التوسع وإمكانية التخصيص وفق المتطلبات العملياتية الدقيقة للمستخدمين. وتكمن قوة هذه المنصة في تنوع استخداماتها ومتانتها، إذ يمكنها دعم مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك الإمداد والعمليات الميدانية والمراقبة، دون أي تدخل بشري. وصُمم نظامها لتحمل أقسى الظروف، وضمان تنفيذ المهام بكفاءة عالية».

كما تعمل xRift بواسطة نظام القيادة الذاتية CoreX المطور في «ستير إيه آي»، الذي يجمع بين عتاد معياري ومنظومة برمجية متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي، ومزود بتكنولوجيا الملاحة والإدراك، وتحديد المواقع وصنع القرار، متيحاً للمركبات العمل بدقة واعتمادية عالية في ظروف غير متوقعة وعلى تضاريس وعرة، مثل البيئات الصحراوية والصخرية. ويتميز نظام CoreX بمرونته وقدرته على التكامل مع أنواع مختلفة من المركبات، ما يسهم في رفع الكفاءة العملياتية وقابلية التطوير، مع تقليل المخاطر على الأفراد.



ابتكار محلي

من جانبه، قال رضا نيدهك، الرئيس التنفيذي لفينتشر ون، الشركة الأم لـ«ستير إيه آي»: «تلبي مركبة xRift حاجة ملحة في السوق فيما يتعلق بحلول الأنظمة المستقلة المرنة والجاهزة للميدان، خصيصاً في منطقة الشرق الأوسط. وتعكس هذه المنصة قدرة الابتكار المحلي على الاستجابة الفعلية لمتطلبات قطاعات الدفاع والخدمات اللوجستية، عبر تقديم حلول مستقلة قوية وقابلة للنشر بكفاءة داخل المنطقة وخارجها».

وقد جرى تصميم وتطوير التكنولوجيا الأساسية لمنصة xRift على يد خبراء معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي، فيما تولى فريق التكنولوجيا لدى «ستير إيه آي» بناء المنصة، وتوسيع نطاقها خلال العام الماضي، بالتعاون الوثيق مع معهد الابتكار التكنولوجي وخبراء من القطاع.



منصة «إشراف»

من جهتها، قدمت الدكتورة أبرار عبدالنبي، رئيسة قسم الذكاء الاصطناعي في شركة «سال» الإماراتية، منصة «إشــراف» المنصة المستقلة متعددة الوكلاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة العمليات المشتركة، ودعم قرارات التنفيذ، وتعزيز التنسيق ودعم اتخاذ القرارات القيادية، حيث تقوم المنصة بجمع ودمج المدخلات والتحقق من صحتها من كافة فروع الأركان المشتركة باستمرار، للحفاظ على صورة عملياتية موحدة. كما تتم إدارة أنشطة التنسيق الروتينية عبر مسارات عمل مهيكلة، بينما ترفع التنبيهات والرؤى التحليلية للأركان المعنية إلى المديريات بشكل فوري ومباشر.

وأوضحت أن المنصة تقدم رؤية متزامنة لجاهزية الأفراد، والتحديثات الاستخباراتية، والأنشطة العملياتية، وحالة الإمداد، والوظائف المساندة، حيث يتم تسليط الضوء على المخاطر المحتملة، والثغرات، ومشكلات التنسيق في وقت مبكر، مما يمكِّن هيئة الأركان من معالجتها بشكل استباقي، مع احتفاظ القائد بصلاحية اتخاذ القرارات العملياتية كافة. كما صممت المنصة لنشرها وتشغيلها بشكل آمن في بيئات العمل غير المتصلة بـ«الإنترنت» باستخدام ضوابط وصول حسب الأدوار، مما يضمن سيادة البيانات العملياتية وحمايتها في البيئات الحساسة.