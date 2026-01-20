الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«دبي للطيران المدني» تشارك في معرض «يومكس»

جناح الهيئة المشارك في المعرض (من المصدر)
21 يناير 2026 01:32

دبي (الاتحاد)

شاركت هيئة دبي للطيران المدني في معرض «يومكس» العالمي، المنصة العالمية الرائدة في مجال أنظمة الطائرات من دون الطيار والتقنيات ذاتية التشغيل، والذي يجمع نخبة من قادة الدفاع والصناعة والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف أحدث الحلول في مجالات الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار، والأنظمة الذاتية المتقدمة.
 واستعرضت «الهيئة»، خلال مشاركتها أحدث ابتكاراتها وأنظمتها الذكية الداعمة لقطاع الطيران المدني، بما يعكس مكانة دبي الريادية كمركز عالمي للطيران والخدمات المرتبطة به، ويؤكد حرصها على مواكبة التطورات المتسارعة في التقنيات الذاتية والرقمية.
وجاءت مشاركة «الهيئة» تأكيداً لالتزامها بتبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز كفاءة العمليات، ورفع مستويات السلامة الجوية، ودعم الاستدامة، إلى جانب مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة في قطاع الطيران.
وأكد محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام «الهيئة» أن المشاركة في معرض «يومكس» تمثل منصة استراتيجية للتعريف برؤية «الهيئة» ومبادراتها المستقبلية، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
وقال: «تحرص الهيئة على تبني أحدث الابتكارات والأنظمة الذكية التي تدعم تطوير منظومة الطيران المدني في إمارة دبي، وتسهم في تعزيز جاهزيتها للمستقبل».

هيئة دبي للطيران المدني
دبي
أبوظبي
دبي للطيران المدني
الإمارات
يومكس
معرض يومكس
يومكس وسيمتكس
معرض الأنظمة غير المأهولة
