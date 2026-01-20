«K2» تستعرض زورقاً سطحياً ذاتي القيادة في «يومكس» 2026

أبوظبي (وام)

تشارك شركة «K2» المملوكة لحكومة أبوظبي والمتخصصة في الأنظمة الذاتية المتقدمة والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمرة الأولى في معرض يومكس 2026، في محطة مفصلية ضمن مسيرتها الرامية إلى تطوير حلول الجيل المقبل من الأنظمة الذاتية.

وتستعرض الشركة خلال الحدث زورقاً سطحياً ذاتي القيادة يجري اختباره حالياً بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بما يعكس التزام الإمارة بتوظيف أحدث التقنيات لتعزيز السلامة والجاهزية التشغيلية والقدرة على الاستجابة للطوارئ.

ويجسد الزورق المعروض ثمرة تعاون استراتيجي يركز على النشر العملي والاختبارات الميدانية المكثفة، مع التركيز على الاستجابة للطوارئ والسلامة البحرية والعمليات الحيوية. ومن خلال هذه المبادرة، تُبرز K2 قدرة الأنظمة الذاتية المطوّرة محلياً على دعم مهام الدفاع المدني، وتسريع زمن الاستجابة، والعمل بكفاءة وموثوقية في بيئات معقدة ومتطلبة، بما يعزز ريادة أبوظبي في تطبيقات الابتكار الذاتي.

وفي إطار استراتيجية مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة «SASC» لدعم وتعزيز المكانة العالمية لأبوظبي في أنظمة التنقل الذكي، تختبر K2 زورقاً ذاتياً بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني.

وقال شون تيو، المدير التنفيذي لشركة «K2»: «تمثل مشاركتنا الأولى في معرض يومكس 2026 خطوة مهمة ننتقل فيها من مرحلة التطوير إلى التحقق العملي من الأنظمة الذاتية في الواقع. ويتيح لنا التعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني اختبار تقنياتنا في سيناريوهات بالغة الأهمية، بما يضمن تقديم قيمة ملموسة في مجالات تتطلب أعلى مستويات السلامة والموثوقية والسرعة».

ويشارك فريق كينيتز، فريق K2 للسباقات الذاتية، في بطولة A2RL لسباقات الدرونز.

وقال وليد البلوشي، نائب رئيس الاستراتيجية في «K2»، ورئيس فريق كينيتز: «هذه ليست مجرد مسابقة، بل ساحة اختبار حقيقية للابتكار. فهي تدفع الفرق إلى تجاوز الجانب النظري وتطبيق أحدث الأفكار في ظروف واقعية، حيث تكون الموثوقية والقدرة على التكيف والأداء عوامل حاسمة. ومن خلال جمع ألمع العقول وأكثر الأنظمة تطوراً، تستخرج البطولة أفضل ما لدى المشاركين، وتشجع التعاون والإبداع وحل المشكلات بلا هوادة، بما يوسّع باستمرار آفاق ما يمكن أن تحققه التقنيات الذاتية، ويُسرّع تطويرها ويعيد تعريف حدودها».

ويُذكر أن فريق كينيتز سبق أن شارك في دوري A2RL للسباقات الذاتية، وحقق جوائز لأفضل أداء، إلى جانب الفوز بالمركز الأول في سباق المحاكاة.