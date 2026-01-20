الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«النقل المتكامل» يستعرض أحدث حلول التنقل الذكي في «يومكس وسيمتكس 2026»

«النقل المتكامل» يستعرض أحدث حلول التنقل الذكي في «يومكس وسيمتكس 2026»
21 يناير 2026 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«سارة الأميري»: 280 ألف طالب يدرسون الذكاء الاصطناعي في «الحكومية»
حمدان بن محمد يشهد افتتاح «حوي ند الشبا»

يشارك مركز النقل المتكامل في معرضي «يومكس وسيمتكس 2026» كشريك تشريعي للتنقل، مستعرضاً أحدث الحلول في الأنظمة الذكية ذاتية الحركة لتعزيز مكانة أبوظبي وجهة رائدة عالمياً في التنقل الذكي.
ويتيح الجناح للزوار تجربة منصة روبوت الشحن الذاتي، التي تستخدم ذراعاً روبوتية بالذكاء الاصطناعي لشحن المركبات الكهربائية آلياً بالكامل، بما يعكس تكامل تقنيات القيادة الذاتية مع البنية التحتية الذكية في أبوظبي.
ويقدّم جناح المركز تجربة تفاعلية مبتكرة تعتمد على المحاكاة والمؤثرات البصرية والصوتية، تُظهر رؤية المركز لمستقبل النقل الذكي وذاتي الحركة في الإمارة، وتعرّف الزوار على استراتيجياته ومشاريعه الريادية في النقل البري والجوي، مع تسليط الضوء على التحول الرقمي وجهود أبوظبي في بناء منظومة نقل أكثر أمانًا وكفاءة واستدامة.
يشارك المركز في عرض المنصة الوطنية الموحدة للطائرات من دون طيار (UTM) لتنظيم المجال الجوي منخفض الارتفاع ضمن بيئة رقمية آمنة، وتمكين الخدمات الحكومية والتجارية ودعم التكامل مع التنقل الجوي المتقدم، مثل التاكسي الطائر (eVTOL).
ويعرض جناح المركز أبرز تجارب تشغيل الطائرات من دون طيار في أبوظبي، من خدمات التوصيل والأنشطة التجارية إلى نقل الركاب والشحن الجوي الثقيل، مع التركيز على البنية التحتية الداعمة مثل مهابط الإقلاع والهبوط، مما يعزز مكانة الإمارة في تطوير حلول النقل الجوي الذكي.
وسيشهد الجناح توقيع اتفاقيات استراتيجية لتعزيز التكامل بين منظومات النقل الذكي والذاتي في القطاعات البرية والبحرية والجوية، مع تطوير البنية التحتية الرقمية والارتقاء بمعايير السلامة لترسيخ منظومة نقل متقدمة ومتكاملة في أبوظبي.
كما سيتاح للزوار فرصة المشاركة في عدد من ورش العمل المتخصصة وحلقات النقاش، التي سيشارك فيها خبراء محليون ودوليون لمناقشة أحدث التطورات والابتكارات في تقنيات النقل الذكي والأنظمة ذاتية الحركة.

التنقل الذكي
الإمارات
النقل الذكي
أبوظبي
تقنيات النقل الذكية
خدمات النقل الذكي
مركز النقل المتكامل
النقل المتكامل
يومكس
معرض يومكس
يومكس وسيمتكس
سيمتكس
معرض سيمتكس
معرض الأنظمة غير المأهولة
معرض المحاكاة والتدريب
آخر الأخبار
جمال السويدي يهدي شيخ الأزهر الشريف نسخة من كتابه الجديد
التعليم والمعرفة
جمال السويدي يهدي شيخ الأزهر الشريف نسخة من كتابه الجديد
اليوم 20:46
للمرة الثالثة في 5 بطولات أفريقية.. نجوم «الفراعنة» خارج قائمة الأفضل
الرياضة
للمرة الثالثة في 5 بطولات أفريقية.. نجوم «الفراعنة» خارج قائمة الأفضل
اليوم 20:42
ترامب: جرينلاند جزء من أميركا الشمالية
الأخبار العالمية
ترامب: جرينلاند جزء من أميركا الشمالية
اليوم 20:38
الاتحاد الأوروبي يدين هدم مقر «الأونروا» في القدس ويؤكد مواصلة دعمه للوكالة
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يدين هدم مقر «الأونروا» في القدس ويؤكد مواصلة دعمه للوكالة
اليوم 20:35
«سارة الأميري»: 280 ألف طالب يدرسون الذكاء الاصطناعي في «الحكومية»
علوم الدار
«سارة الأميري»: 280 ألف طالب يدرسون الذكاء الاصطناعي في «الحكومية»
اليوم 20:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©