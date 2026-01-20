الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«هيلي» تستقطب 200 طلب شراء

«هيلي» تستقطب 200 طلب شراء
21 يناير 2026 01:32

أبوظبي (وام) 

كشف راشد مطر المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة لود أوتونومس، عن حجم الطلب الكبير على طائرة الشركة المسيرة «هيلي»، حيث تجاوزت الطلبات 200 طائرة في الإمارات وحول العالم، ما يعكس ثقة السوق في هذا المنتج، واحتياج السوق المتزايد لحلول الشحن الجوي السريع.
وقال المناعي: «إن (هيلي) هي إحدى الطائرات التي صممت وطورت وصنعت بالكامل في إمارة أبوظبي، بدأ المشروع هنا، وأجرت الطائرة أول رحلة طيران لها في نوفمبر 2025».
وأوضح أن «هيلي» تتميز بقدرتها على الإقلاع والهبوط عمودياً، مثل الطائرة الهليكوبتر باستخدام الطاقة الكهربائية، ومن ثم الانتقال للطيران أفقياً مثل الطائرات التقليدية باستخدام محرك تقليدي. وأضاف: «تحمل الطائرة حمولة تصل إلى 250 كيلوجراماً، وتغطي مسافة تصل إلى 700 كيلومتر، وهي الحل الأمثل لتلبية الطلب المتزايد على نقل المعدات والبضائع مباشرة بين المستودعات دون الحاجة إلى بنية تحتية معقدة».
وحول الإنتاج والمرحلة الحالية للطائرة، أوضح المناعي: «نحن حالياً في مرحلة اختبار الطيران، ونخطط لاختبار طائرتين للتأكد من أن جميع الأنظمة تلبي متطلبات التصميم، ومنذ عرض الطائرة للعملاء قبل ثلاثة أشهر، استقبلنا أكثر من 200 طلب حول العالم».
وبخصوص الجدول الزمني لتسليم الطائرات، قال المناعي: «قبل أن تدخل الطائرات الاستخدام المدني، يجب علينا إتمام اعتماد الطيران، والتأكد من موافقة المشغلين والجهات التنظيمية المحلية، وسنبدأ التشغيل التجريبي الأولي في منتصف 2027، على أن يتم اعتماد الطائرة رسمياً في العام التالي من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات».
واعتبر المناعي طائرة «هيلي» خطوة مهمة في تعزيز التصنيع المحلي والتقنيات المتقدمة للطائرات غير المأهولة، لافتاً إلى أن هدفهم هو توسيع قدرات النقل الجوي الآلي، والمساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً رائداً لصناعة الأنظمة ذاتية الحركة.

أبوظبي
الإمارات
هيلي
الشحن الجوي
يومكس
يومكس وسيمتكس
معرض يومكس
معرض الأنظمة غير المأهولة
