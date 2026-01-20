الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مرصاد» تستعرض في «يومكس وسيمتكس 2026» أحدث المعدات الدفاعية

محمد القمزي، الرئيس التنفيذي لشركة مرصاد
21 يناير 2026 01:32

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«سارة الأميري»: 280 ألف طالب يدرسون الذكاء الاصطناعي في «الحكومية»
حمدان بن محمد يشهد افتتاح «حوي ند الشبا»

تشارك شركة «مرصاد» في معرضي «يومكس وسيمتكس 2026» لعرض مجموعة من المعدات والأجهزة الدفاعية المتطورة التي تتميز بجودة عالية ومعايير تقنية متقدمة ضمن دورها في دعم القطاع الدفاعي وتعزيز جاهزية الحلول الأمنية بما يواكب أحدث التطورات العالمية.
وأكد محمد القمزي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الشركة إماراتية بإدارة وطنية، وتشارك في «يومكس وسيمتكس 2026» من خلال قسمين رئيسيين يشملان الأنظمة البرية والأنظمة الجوية.
وأوضح أن المشاركة تتضمن عرض مجموعة من المعدات والمنتجات الدفاعية الحديثة التي تم تطويرها وتصنيعها مؤخراً، من بينها عدد من الطائرات المسيّرة (الدرونز) التي تتميز بخفة الوزن وسرعة الإنتاج.
وأضاف أن الأنظمة البرية التي تستعرضها الشركة تتميز بقدرات متقدمة في مجالات المسح والاستكشاف.

