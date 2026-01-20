الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تستعرض أنظمتها الذكية في «يومكس» و«سيمتكس» 2026

جناح شرطة أبوظبي يستعرض حزمة من المشاريع والأنظمة الحديثة (وام)
21 يناير 2026 01:32

أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت شرطة أبوظبي ممثلةً في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية والقطاعات الشرطية أحدث الأنظمة والتقنيات الذكية والمعدات المتقدمة المستخدمة في المجال الشرطي والأمني، ضمن مشاركتها في معرض الأنظمة غير المأهولة «يومكس» ومعرض المحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2026، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» أبوظبي، بحضور واسع من المختصين والزوّار والوفود الرسمية.
واطّلع زوّار «يومكس وسيمتكس 2026» على حزمة من المشاريع والأنظمة الحديثة في جناح شرطة أبوظبي، التي عكست مستوى التقدّم التقني في منظومة العمل الشرطي، من أبرزها المختبرات الباليستية المتنقلة التي تتيح إجراء التحاليل الباليستية في مواقع الأحداث بشكل فوري، بما يسهم في تطوير قدرات التحقيق الميداني بدقة وكفاءة عالية، حيث جُهّزت بأحدث الأجهزة والمعدات المتخصّصة في تحليل الأدلة الباليستية بمسرح الجريمة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تسريع وتيرة التحقيقات ورفع كفاءة الأداء الميداني، وتعرّف الجمهور على برنامج «حاضنة الأفكار» الهادف إلى دعم الابتكار واستقطاب المشاريع الريادية. 

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
الأنظمة الذكية
يومكس
معرض يومكس
يومكس وسيمتكس
سيمتكس
معرض سيمتكس
معرض الأنظمة غير المأهولة
معرض المحاكاة والتدريب
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
