شرطة أبوظبي تستعرض أنظمتها الذكية في «يومكس» و«سيمتكس» 2026

أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت شرطة أبوظبي ممثلةً في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية والقطاعات الشرطية أحدث الأنظمة والتقنيات الذكية والمعدات المتقدمة المستخدمة في المجال الشرطي والأمني، ضمن مشاركتها في معرض الأنظمة غير المأهولة «يومكس» ومعرض المحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2026، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» أبوظبي، بحضور واسع من المختصين والزوّار والوفود الرسمية.

واطّلع زوّار «يومكس وسيمتكس 2026» على حزمة من المشاريع والأنظمة الحديثة في جناح شرطة أبوظبي، التي عكست مستوى التقدّم التقني في منظومة العمل الشرطي، من أبرزها المختبرات الباليستية المتنقلة التي تتيح إجراء التحاليل الباليستية في مواقع الأحداث بشكل فوري، بما يسهم في تطوير قدرات التحقيق الميداني بدقة وكفاءة عالية، حيث جُهّزت بأحدث الأجهزة والمعدات المتخصّصة في تحليل الأدلة الباليستية بمسرح الجريمة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تسريع وتيرة التحقيقات ورفع كفاءة الأداء الميداني، وتعرّف الجمهور على برنامج «حاضنة الأفكار» الهادف إلى دعم الابتكار واستقطاب المشاريع الريادية.