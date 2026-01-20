صقر غباش يبحث التعاون البرلماني مع 4 سفراء

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي -كلاً على حدة- الدكتور مظفر مصطفى عباس علي الجبوري، سفير جمهورية العراق، وتشانغ يي مينغ- سفير جمهورية الصين الشعبية، وإيغور بيلي، سفير جمهورية بيلاروسيا، وراموناس دافيدونيس، سفير جمهورية ليتوانيا.

وتم خلال اللقاءات بحث سُبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات، لاسيما تفعيل التعاون والعلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في هذه الدول، مع التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول.

وبحث معالي صقر غباش، والدكتور مظفر الجبوري، سفير جمهورية العراق، سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، وخاصة البرلمانية، مبرزاً على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية المتجذّرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكداً على دور البعثة الدبلوماسية خلال فترة عمله في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما أشاد معاليه بجهود السفير في تقوية العلاقات الأخوية بين البلدين خلال فترة عمله، وتمنى له خالص التوفيق في مهام عمله مستقبلاً، حيث تأتي هذه الزيارة بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً للعراق لدى الدولة. وبحث معاليه مع تشانغ يي مينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية، سُبل تطوير العلاقات البرلمانية، مؤكداً على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين، مؤكداً على حرص كلا البلدين على تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة، وخاصة السياسية والبرلمانية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والاستثمارية والقطاعات الحيوية، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع، في ظل الشراكة الاستراتيجية.

كما أشاد معاليه بالدور البنّاء الذي اضطلع به تشانغ يي مينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية، خلال فترة عمله في الدولة، مثمناً جهوده في دعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، متمنياً له بدوام التوفيق في مهامه المستقبلية.

كما التقى معالي صقر غباش أيضاً إيغور بيلي، سفير جمهورية بيلاروسيا، وأكد أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بيلاروسيا تقوم على أسس راسخة من الصداقة والتعاون في مختلف المجالات.

وأكد معاليه على عمق العلاقة بين قيادتي البلدين.



تطوير العلاقات مع ليتوانيا

التقى معالي صقر غباش أيضاً راموناس دافيدونيس، سفير جمهورية ليتوانيا، وأكد أهمية استمرار تطور العلاقات الثنائية، الاقتصادية، والبرلمانية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ليتوانيا، من خلال عقد اجتماعات لجنة الصداقة البرلمانية بين البلدين، والتي تُعد خطوة أساسية نحو تعميق العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون البرلماني، وتبادل الخبرات والممارسات بين المؤسستين التشريعيتين في كلا البلدين. وأشار معاليه إلى دور العلاقات الثنائية والبرلمانية في دعم، وتعزيز التعاون الاقتصادي، من خلال التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي، والابتكار، والسياحة، ومشاريع التنمية المستدامة، التي تُعد من الاستراتيجيات الرائدة التي تدعم التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتعزز النمو المستدام، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.