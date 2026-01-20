الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«دبي للمرأة» تعقد ورشة عصف ذهني

نعيمة أهلي متحدثة خلال الورشة (من المصدر)
21 يناير 2026 01:32

دبي (الاتحاد)

عقدت مؤسسة دبي للمرأة ورشة عصف ذهني لموظفيها جرى خلالها تبادل الأفكار حول مبادرات ومشاريع عام 2026، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية، المنبثقة عن التوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي.
وجاءت الورشة ضمن نهج المؤسسة في تعزيز ثقافة الإبداع المؤسسي والعمل الجماعي، تماشياً مع توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، الهادفة إلى استشراف مبادرات نوعية تدعم مسيرة تمكين المرأة.
وتم خلال الورشة، التي عقدت في فندق ماندارين أورينتال جميرا بمشاركة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، استعراض الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة، إلى جانب أبرز إنجازاتها خلال عام 2025.
وثمنت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة جهود فريق العمل خلال عام 2025، التي أثمرت إنجازات نوعية تعكس كفاءتهم المهنية والتزامهم برسالة المؤسسة، مشيرة إلى أنه ستتم دراسة وتصنيف الأفكار المطروحة للاستفادة منها ضمن خطة العمل لعام 2026 وأولويات خطتها الاستراتيجية، حيث شملت هذه الأفكار مبادرات تتعلق بالشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، وبرامج تدريبية، وتنظيم والمشاركة في منتديات محلية ودولية، إلى جانب مبادرات داعمة للمرأة تواكب «عام الأسرة» في دولة الإمارات، تأكيداً لدورها المحوري في الترابط الأسري، وتعزيز التنمية الاجتماعية.

