أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تنفيذي الشارقة» يعتمد آلية ترخيص الأراضي الزراعية

سلطان بن محمد بن سلطان مترئساً الاجتماع بحضور سلطان بن أحمد بن سلطان (وام)
21 يناير 2026 01:33

الشارقة (وام)

«سارة الأميري»: 280 ألف طالب يدرسون الذكاء الاصطناعي في «الحكومية»
حمدان بن محمد يشهد افتتاح «حوي ند الشبا»

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس، خلال اجتماعه، مجموعة من الموضوعات العامة المتعلقة بسير العمل الحكومي، وبحث السياسات العامة للدوائر والهيئات الحكومية، ودورها في تحقيق رؤية واستراتيجية إمارة الشارقة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة العلمية الدائمة لمنحة الفاية للبحوث في إمارة الشارقة، وتتبع هيئة الشارقة للآثار، وتعمل تحت إشرافها.
ونصَّ القرار على أن تُشكّل اللجنة العلمية الدائمة لمنحة الفاية للبحوث في إمارة الشارقة برئاسة عيسى عباس حسين يوسف، مدير عام هيئة الشارقة للآثار، وعضوية: خلود محمد الهولي السويدي، مدير إدارة التراث الثقافي المادي بهيئة الشارقة للآثار، نائباً للرئيس. والدكتور صباح عبود جاسم، مستشار هيئة الشارقة للآثار. والدكتور نيكولاس كونارد، رئيس قسم عصور ما قبل التاريخ المبكرة والعصر الرباعي، عميد الدراسات ومدير متحف الدولة لعصور ما قبل التاريخ بجامعة توبنغن الألمانية. والدكتور أدريان باركر، خبير دراسات البيئات القديمة في جامعة أكسفورد بروكز البريطانية. والدكتور كنوت بريتكزي، رئيس بعثة التنقيب الألمانية في إمارة الشارقة. وكاجوسي ماملو وي، المدير التنفيذي للجنة التراث الوطني والحفاظ في زامبيا.
كما تضمّن القرار أهداف اللجنة واختصاصاتها واجتماعاتها ومدة العضوية، وغيرها من المواد القانونية.
واعتمد المجلس آلية ترخيص الأراضي الزراعية في إمارة الشارقة، التي تهدف إلى دعم أصحاب المزارع وتشجيعهم على الزراعة الإنتاجية من خلال توفير حزم من الخدمات النوعية والتسهيلات اللازمة، والحصول على ترخيص رسمي لمزاولة أنشطة الإنتاج الزراعي في الإمارة وفق آلية واضحة وإطار تكاملي، يضمن تفعيل دور الشركاء المعنيين، والتزام المزارعين بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، وتعزيز فرص الاستثمار الزراعي والإنتاج المحلي.
وناقش المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم استخدام الطائرات من دون طيار في إمارة الشارقة، والذي يأتي مواكبة لتطور وريادة قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووجّه المجلس بتضمين مشروع القانون مجموعة من الملاحظات وإحالته إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
واطلع المجلس على تقرير إنجازات جائزة الشارقة للعمل التطوعي، الذي تضمّن الخطة الاستراتيجية للجائزة التي تعمل على تعزيز التنافس في العمل التطوعي، ونشر وتعزيز ثقافة التطوع وقيمه في المجتمع، وتحقيق التميز المؤسسي في أداء الجائزة.
وبيَّن التقرير إحصائيات المشاركات في الجائزة، والتي وصلت إلى 292 مشاركة، تنافست على 14 فئة من فئات الجائزة، كما أوضح التقرير نمو الأعداد المشاركة وزيادة الفئات، بما يشمل مختلف الشرائح والمجالات التطوعية، مثل الشخصيات المخضرمة والجهات والداعمين، والفرق التطوعية والطلبة والضواحي والمبادرات.

الأراضي الزراعية
الإمارات
الشارقة
تنفيذي الشارقة
المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
