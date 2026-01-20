«تنمية المجتمع بدبي» تطبق متطلبات 13 مواصفة قياسية عالمية

دبي (الاتحاد)

في خطوة استراتيجية تعكس نضج نموذجها المؤسسي وقدرتها على التطوير المستدام، تواصل هيئة تنمية المجتمع بدبي، ترسيخ مكانتها كإحدى الجهات الحكومية الرائدة في تبنّي أفضل الممارسات العالمية، من خلال تطبيق متطلبات 13 مواصفة قياسية دولية تغطي منظومة متكاملة من أنظمة الإدارة والحوكمة والأداء المؤسسي.

وأكد مشهور الشامسي، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في الهيئة، أن تطبيق هذه المواصفات لا يُنظر إليه كإجراء تنظيمي بحت، بل كمسار استراتيجي يعكس نضج منظومة الإدارة المؤسسية وتكاملها، ويترجم التزام الهيئة بالمراجعة المستمرة والتطوير المنهجي للسياسات والعمليات، بما يضمن ربط الأداء المؤسسي بالأثر الاجتماعي الحقيقي. وأوضح الشامسي أن هذا التوجه يعزز من موثوقية الأنظمة الداخلية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويدعم تحقيق نتائج مستدامة تخدم المجتمع بفئاته كافة.

وتغطي المواصفات القياسية المطبقة مجموعة واسعة من المجالات الحيوية، من أبرزها: إدارة الجودة، والإدارة البيئية، والصحة والسلامة المهنية، وإدارة المخاطر، والحوكمة المؤسسية، والمسؤولية المجتمعية، وإدارة المعرفة، وإدارة الأصول، وإدارة الابتكار، والتنمية المستدامة في المجتمعات، إضافة إلى استمرارية الأعمال وأمن المعلومات. ويُسهم هذا التكامل في بناء منظومة مؤسسية مرنة وقادرة على التنبؤ بالمخاطر وإدارتها، وضمان استمرارية الخدمات، وحماية أصول المعلومات، وتعزيز كفاءة الأداء في مختلف القطاعات.

ولا يقتصر أثر هذه المواصفات على الجانب التشغيلي فحسب، بل يمتد ليشكّل ركيزة أساسية في تطوير خدمات أسرية ومجتمعية أكثر شمولية وسهولة في الوصول، بما يعكس توجه الهيئة نحو تحويل المعايير الدولية إلى أدوات عملية لقياس الأثر الاجتماعي وتعزيزه.