الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«إيدج» و«برزان» تتفقان على مشروع استراتيجي مشترك في قطر

عيسى المزروعي وكبار الحضور خلال مراسم توقيع الاتفاقية (وام)
21 يناير 2026 01:32

الدوحة (وام)

أعلنت مجموعة إيدج وبرزان القابضة عن اتفاقهما على تأسيس مشروع استراتيجي مشترك يهدف إلى تطوير تقنيات دفاعية متقدمة بشكل تعاوني، في خطوة تؤكد قوة الشراكة الصناعية بين الجانبين وتدعم مسار التعاون الاستراتيجي طويل المدى بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.
تم إبرام الاتفاقية خلال مراسم توقيع رسمية عُقدت على هامش فعاليات معرض ديمدكس 2026، الذي انطلقت فعالياته أمس في العاصمة القطرية الدوحة.
ويهدف المشروع المشترك إلى الإسهام في التطوير المتكامل للتقنيات المتقدمة، بما يواكب متطلبات الأمن الوطني المتجددة، مع دعم بناء قدرات صناعية مستدامة في كلٍّ من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، كما يجمع هذا التعاون بين الخبرات المتخصصة والرؤى التشغيلية والقدرات الصناعية لدى الجانبين، بما يتيح اعتماد نهج أكثر تكاملاً في مجالات التطوير والتنفيذ.

إيدج
قطر
الإمارات
مجموعة إيدج
برزان القابضة
ديمدكس
معرض ديمدكس
معرض ومؤتمر ديمدكس
مؤتمر ديمدكس
معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري
معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري
مؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري
