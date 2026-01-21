تنويه من سفارة الإمارات لمواطني الدولة في نيوزيلندا

دعت سفارة الإمارات في نيوزيلندا، اليوم، مواطني الدولة في نيوزيلندا، إلى ضرورة توخي الحذر بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات.وفق الحساب الرسمي لسفارة الإمارات العربية المتحدة لدى نيوزيلندا.

وناشدت بعثة الإمارات في ولينغتون مواطني الدولة المتواجدين في نيوزيلندا بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات الناتجة عن عدم استقرار الأحوال الجوية في عدد من مناطق البلاد.



وأكدت البعثة ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات، والتواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي.