الترفيه

10 نكهات للموز تصنع مذاقات عالمية

21 يناير 2026 12:35

ترجمة: أحمد عاطف

يُعد الموز من أكثر الفواكه استخداماً في المطابخ العالمية، إذ لا يقتصر حضوره على كونه فاكهة طازجة فحسب، بل يدخل كعنصر أساسي في تحضير عشرات الحلويات، التي تعكس تنوع الثقافات الغذائية حول العالم.

 

 


وبفضل غناه بالبوتاسيوم والفيتامينات والألياف، أصبح الموز مكوّناً مفضلاً في أطباق حلوة تجمع بين الطعم والقيمة الغذائية. 1 فوستر- أميركا تشتهر الولايات المتحدة بعدة حلويات قائمة على الموز، أبرزها «بانانا فوستر»، حيث يُطهى الموز في الزبدة والسكر البني مع القرفة، ويُشعل بالرم قبل تقديمه مع آيس كريم الفانيليا. وتحظى حلوى «بانانا سبليت» بشعبية واسعة، وهي تمازج من الموز المقطّع والآيس كريم والصلصات والكريمة والمكسرات. 2 بانوفي باي - إنجلترا تُعد «بانوفي باي» من الحلويات الكلاسيكية المعروفة في إنجلترا، وهي فطيرة تتكوّن من طبقات من الموز والتوفي والكريمة فوق قاعدة من البسكويت، وتُقدَّم كأحد أشهر الحلويات المنزلية. 3 تورون - الفلبين تعتمد الحلويات الفلبينية على الموز بشكل كبير، ومن أشهرها «تورون» وتصنع عبر لف الموز في رقائق الربيع ويُقلى مع السكر الكراميلي، وتنتشر أيضاً حلوى «بانانا كيو» وهي قطع موز على أسياخ تُقلى وتُغطى بالسكر البني. 4 بازام بوري - الهند تشتهر ولاية كيرالا الهندية بصنع حلوى «بازام بوري» وهي شرائح موز تُغطّى بالعجين وتُقلى حتى تصبح مقرمشة، وتُقدَّم غالباً كوجبة خفيفة حلوة. 5 بوات تشي - تايلاند تقدّم تايلاند حلوى «كلواي بوات تشي» حيث تُطهى شرائح الموز بهدوء في حليب جوز الهند المُحلّى، وتُعد من الحلويات التقليدية الشائعة. 6 بيسانغ غورينغ - إندونيسيا وماليزيا في إندونيسيا وماليزيا، تُعرف حلوى «بيسانغ غورينغ» كموز مقلي يُقدَّم مع العسل أو الحليب المكثّف، وتُعد من أشهر الحلويات الشعبية في الشوارع. 7 ماتوكي - أوغندا تعتمد أوغندا على الموز في إعداد حلوى «ماتوكي سويت بودينغ»، وهي حلوى تُطهى ببطء من الموز مع السكر أو حليب جوز الهند، وتعكس مكانة الموز في المطبخ المحلي. 8 موتشي - اليابان يستخدم الموز في اليابان لصنع حلوى «موتشي الموز»، وهي كعكات أرز تقليدية تُحشى بالموز المهروس، وتجمع بين الطابع المحلي والنكهة الاستوائية. 9 تشوي - فيتنام تقدّم فيتنام حلوى «بان تشوي» التي تحتوي على الموز وحليب جوز الهند وحبيبات التابيوكا، وتُعد من الحلويات التقليدية المعروفة. 10 كريب - فرنسا في فرنسا، يدخل الموز في تحضير «كريب الشوكولاتة بالموز» حيث يُحشى الكريب بشرائح الموز، وتُضاف إليه طبقة من الشوكولاتة المذابة.

