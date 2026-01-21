الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حملة «داركم أمانة» تعزِّز السلامة والجاهزية المجتمعية

حملة «داركم أمانة» تعزِّز السلامة والجاهزية المجتمعية
21 يناير 2026 13:38

أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني حملة «داركم أمانة»، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز السلامة العامة، وترسيخ ثقافة الوقاية، ورفع مستوى الجاهزية المجتمعية لحماية الأرواح والممتلكات.

وتُركِّز الحملة على تعزيز السلوكيات الآمنة داخل المنازل، والتوعية بالمخاطر المنزلية الشائعة، وسبل الوقاية من حرائق المطابخ، والتعامل الآمن مع الأجهزة الكهربائية، والتعريف بأنواع طفايات الحريق وأهمية كواشف الدخان، إلى جانب متطلبات السلامة الخاصة بكبار المواطنين، والسلامة المرتبطة بالسيارات الكهربائية.

وتسهم «داركم أمانة» في نشر الوعي بأساسيات الإسعافات الأولية، وكيفية التصرف السليم عند اكتشاف الحرائق في مراحلها الأولى، بما يعزّز من سرعة الاستجابة ويحِدّ من تفاقم المخاطر.

أخبار ذات صلة
مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد بن الشيخ جمعة المنصوري
روسينيور: تشيلسي لا يخشى مواجهة نابولي

وتشمل الحملة تنفيذ زيارات تفتيشية ووقائية للمباني والمنشآت، تهدف إلى التحقق من الالتزام باشتراطات السلامة، ورصد المخاطر المحتملة ومعالجتها، إلى جانب تنظيم تمارين إخلاء لرفع جاهزية الأفراد والمنشآت وتعزيز سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ، إضافة إلى تنظيم ورش عمل ومحاضرات توعوية.

كما تتضمن الحملة نشر رسائل إرشادية عبر المنصات الرقمية التابعة للهيئة، ومنصات الشركاء الاستراتيجيين ووسائل الإعلام، إضافة إلى شاشات المراكز التجارية والمباني السكنية ودور السينما، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع.

وأكدت الهيئة أن الحملة تأتي ضمن نهج وقائي متكامل يعزّز الشراكة المجتمعية، ويكرّس مفهوم المسؤولية المشتركة، بما يُسهم في بناء مجتمع أكثر أماناً واستدامة.

المصدر: وام
آخر الأخبار
مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد بن الشيخ جمعة المنصوري
علوم الدار
مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة محمد بن الشيخ جمعة المنصوري
اليوم 12:33
روسينيور: تشيلسي لا يخشى مواجهة نابولي
الرياضة
روسينيور: تشيلسي لا يخشى مواجهة نابولي
اليوم 12:28
سلوت: الفوز على مارسيليا خلّصنا من الضغوط
الرياضة
سلوت: الفوز على مارسيليا خلّصنا من الضغوط
اليوم 12:24
أرسنال في الصدارة.. الريال يجمع 10.5 مليون يورو فقط من انتصارات «الأبطال»
الرياضة
أرسنال في الصدارة.. الريال يجمع 10.5 مليون يورو فقط من انتصارات «الأبطال»
اليوم 12:15
"يومكس 2026".. اتفاقية لتعزيز الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم الإداري
علوم الدار
"يومكس 2026".. اتفاقية لتعزيز الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم الإداري
اليوم 12:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©