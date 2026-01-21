الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

لطيفة بنت محمد تلتقي مدير عام اليونسكو على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

21 يناير 2026 15:50
21 يناير 2026 15:50

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ56 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي المُنعقد في مدينة دافوس السويسرية حاليا.

 

حضر اللقاء سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

 

جرى اللقاء في إطار المشاركة الفاعلة لدولة الإمارات في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعد منصة دولية رفيعة تجمع قادة الدول وصنّاع القرار والمنظمات الدولية والخبراء، لمناقشة القضايا التنموية والاقتصادية العالمية، واستشراف مسارات التعاون الدولي في مختلف المجالات الحيوية.

 

تناول اللقاء رؤية دولة الإمارات في مجالات التعليم والثقافة والتراث والمعرفة، والتي تتوافق مع محاور عمل منظمة اليونسكو، ودورها في حماية التراث الإنساني، ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز التعليم والبحث العلمي.

 

وأشارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن الثقافة والتعليم والعلوم تمثل ركائز أساسية للتنمية المستدامة وبناء المجتمعات المزدهرة، وتعزيز الهوية، وترسيخ قيم الحوار والتفاهم بين الشعوب، مؤكدةً سموّها حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع المنظمة في هذه المجالات كافة، بما يسهم في تبادل الخبرات، وتطوير السياسات الثقافية، ودعم المبادرات المعرفية على المستويين الإقليمي والدولي.

 

وناقش اللقاء مجموعة من المحاور المشتركة المتعلقة بالشؤون الثقافية والتنموية، شملت صون التراث المادي وغير المادي، ودعم الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز دور الثقافة في تحقيق التنمية الشاملة، إضافة إلى تمكين المجتمعات من خلال التعليم والمعرفة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذه المجالات.

 

وتناول اللقاء أهمية التنسيق الإقليمي والدولي خلال المرحلة الراهنة، في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، والدور المحوري للثقافة والتعليم في بناء جسور التواصل بين الدول، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، ودعم مسارات التنمية المستدامة.

 

 

المصدر: وام
اليونسكو
سويسرا
الأمم المتحدة
دافوس
لطيفة بنت محمد
