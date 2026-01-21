"أدنيك" تطلق جلسات "الدفاع 4.0" ضمن فعاليات معرضي "يومكس" و"سيمتكس"

أعلنت مجموعة "أدنيك"، إطلاق جلسات "الدفاع 4.0"، الذي سيشكّل محطة رئيسية في اليوم الختامي من معرضي "يومكس وسيمتكس 2026".

وتمثل الجلسات حدثا نوعياً يركّز على استكشاف الكيفية التي يُسهم بها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والأنظمة غير المأهولة والتقنيات المتقدمة من الجيل التالي في إعادة رسم ملامح المرحلة المقبلة لقطاعي الدفاع والأمن.

وبعد النجاح الكبير لمؤتمر الدفاع الدولي 2026، ستُعقد جلسات "الدفاع 4.0" في اليوم الأخير لمعرضي "يومكس وسيمتكس 2026"، غدا الخميس من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:30 مساءً على منصة "يومكس توب 100"؛ إذ جرى تطوير هذا الحدث بالشراكة مع "جينز"، ليقدم أجندة ديناميكية حافلة بجلسات لرؤى مستندة إلى البيانات ونقاشات تفاعلية عبر حلقات حوارية.

ويجمع الحدث قادة دفاع عالميين ووفوداً عسكرية وروادا في مجال التكنولوجيا المتطورة ضمن جلسات مباشرة تتمحور حول شعار "تحويل ميدان معارك الغد". وصُممت جلسات "الدفاع 4.0" خصيصاً للقادة العسكريين ومبتكري الصناعة والمخططين الاستراتيجيين، ليقدم رؤى عملية قابلة للتطبيق حول التقنيات التي تقود تطوير القدرات والموجة المقبلة من تحديث منظومات الدفاع.

ويتضمن برنامج الحدث حلقات نقاش معمقة يشارك فيها قادة فكر محليون ودوليون حول موضوعات تشمل الثورة الصناعية المقبلة في مجال الدفاع، ودمج تقنيات "الدفاع 4.0" ضمن العمليات متعددة المجالات، ونشر تقنيات الطائرات المسيّرة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

كما تستعرض جلسات فترة ما بعد الظهر، الفضاء بوصفه الحدود التالية، ودمج الأنظمة المستقلة في العمليات الفضائية، ودور "تحول الصناعة الدفاعية 4.0" في تعزيز الجاهزية الدفاعية.

وستقدم "جينز" خلال جلسات "الدفاع 4.0"، عدداً من جلسات الرؤى المعتمدة على البيانات، التي تستكشف الأهمية الحاسمة لبيانات الدفاع الموثوقة في ظل الطبيعة المتغيرة للحروب وتصاعد استخدام الأنظمة غير المأهولة.

كما تتناول رؤى "جينز" أنظمة الدفع البحرية في الأنظمة غير المأهولة، بما يشمل الأنظمة الهجينة والطاقة الشمسية وخلايا وقود الهيدروجين، والسعي نحو قدرات طاقة أكبر وزمن تشغيل أطول.

وستعقد جلسات إضافية قائمة على البيانات وكيفية استخدام المركبات الجوية غير المأهولة في الخدمات اللوجستية العسكرية، والدور المتنامي للأنظمة غير المأهولة في إيصال الإمدادات إلى خطوط المواجهة والمواقع النائية، إلى جانب استعراض آفاق السوق والمشهد التنافسي للأنظمة غير المأهولة والذخائر الموجهة في هذه المجالات سريعة التطور.

وتعتمد هذه العروض على بيانات "جينز" الدفاعية الموثوقة لتقديم تحليلات متخصصة تدعم اتخاذ قرارات مبنية على المعرفة.

وستتضمن جلسات "الدفاع 4.0" نقاشات ثرية حول كيفية إسهام التحول الرقمي في إعادة تشكيل الاستراتيجيات الدفاعية ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار التكنولوجي الذي سيحدد ملامح ميدان المعارك المستقبلي.