السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تواصل دعم النقاط التعليمية في غزة

مساعدات الإمارات تؤكد الالتزام الراسخ بمواصلة الدعم لأهالي غزة
22 يناير 2026 01:01

أحمد عاطف (غزة، القاهرة)

أخبار ذات صلة
التخطيط الحضري ومراكز البيانات يرسِّخان ريادة الإمارات في بناء مدن المستقبل
رئيس الدولة: التعليم ركيزة أساسية في رؤية الإمارات للمستقبل

تواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية لدعم الطلبة والنقاط التعليمية في قطاع غزة، حيث أنشأت نقطة تعليمية جديدة في منطقة مواصي خان يونس؛ بهدف تمكين الطلبة من مواصلة تعليمهم، رغم ظروف النزوح المستمر والتحديات المتفاقمة.
 وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص العملية على ضمان عدم انقطاع العملية التعليمية في غزة، وتوفير بيئة تعليمية داعمة للطلبة في ظل الظروف القاسية التي يعيشها القطاع، تأكيداً على أهمية التعليم كركيزة أساسية للصمود وبناء المستقبل.
 واعتبر خبراء ومحللون أن المساعدات الإماراتية المقدمة لأهالي غزة تمثل ركيزة إنسانية حيوية في مواجهة التدهور المتسارع للأوضاع المعيشية والإنسانية والتعليمية، لا سيما مع حلول فصل الشتاء، وبعد القرار الإسرائيلي بحظر دخول 37 منظمة غير حكومية إلى القطاع، مما ضاعف من حدة الأزمة الإنسانية.
 وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن استمرار عملية «الفارس الشهم 3» يعكس التزام الإمارات بمواصلة التدخلات الإغاثية، في وقت تتزايد فيه معاناة السكان، وتتراجع فيه قدرة العديد من المنظمات الدولية على العمل، مؤكدين أن أهمية المساعدات الإماراتية لا تكمن فقط في حجمها، بل في قدرتها على الوصول، واستدامتها، وتنوعها، مما يجعلها عاملاً أساسياً في مواجهة التحديات.
 وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة فلسطين، الدكتور تيسير أبو جمعة، إن المساعدات الإماراتية تأتي في توقيت بالغ الحساسية، لا سيما أن حظر عشرات المنظمات غير الحكومية خلق فراغاً إنسانياً كبيراً، في ظل تزايد احتياجات السكان للغذاء والملابس ووسائل التدفئة. 
وأضاف أبو جمعة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الدعم الإماراتي يتميز بالاستمرارية والتنوع، ولا يقتصر على المساعدات الغذائية فقط، بل يشمل الجوانب الصحية والمياه والإغاثة الطارئة وعم التعليم، وهذه الجهود تخفف من حدة الانهيار الإنساني، وتحول دون تفاقم الأوضاع الاجتماعية والصحية داخل القطاع. وأشار إلى أن التنسيق الإماراتي مع مصر، خاصة عبر معبر رفح، أسهم في ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، رغم التعقيدات السياسية والأمنية، مؤكداً أن هذا النهج يعكس فهماً عميقاً لطبيعة الأزمة الإنسانية في غزة واحتياجاتها المتغيرة.
 بدوره، أوضح الباحث في الشؤون الدولية والإقليمية، هاني الجمل، أن الإمارات تعد من أهم أجنحة العمل الإنساني الداعمة لأهالي غزة، انطلاقاً من منظومة فكرية وإنسانية تؤمن بمد جسور الخير للشعوب المتضررة من النزاعات والأزمات.
وأشار الجمل، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن التحرك الإماراتي منذ بداية الأزمة اتسم بالشمول، بدءاً من التنسيق مع مصر لإقامة مستشفى ميداني عائم قبالة السواحل المصرية، استقبل وعالج آلاف الحالات الطارئة وذويهم، مروراً بالمشاركة مع منظمات الإغاثة الدولية في تطعيم أطفال غزة ضد شلل الأطفال، وصولاً إلى إطلاق جسر المساعدات الإنسانية «الفارس الشهم 3»، الذي تنوعت خدماته بين إدخال المواد الغذائية والطبية عبر معبر رفح وتنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات تحت مسمى «طيور الخير».
 وذكر أن الإمارات أسهمت في تشغيل 6 محطات لتحلية المياه داخل القطاع، وتأمين وجبات غذائية جاهزة لأكثر من ألف فلسطيني يومياً، في ظل النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب والغذاء.
وأفاد الجمل بأن التدخلات الإنسانية لدولة الإمارات تمس جوهر الحياة اليومية للسكان، ولا تقتصر على الدعم الرمزي، لافتاً إلى أن الجسر الجوي الإماراتي، الذي شاركت فيه المئات من الطائرات شكّل أحد أكبر مسارات الدعم الإنساني للقطاع.

غزة
فلسطين
قطاع غزة
الإمارات
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
المساعدات الإماراتية
مساعدات الإمارات
المساعدات الإنسانية
الفارس الشهم 3
آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
اليوم 12:34
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
الرياضة
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
اليوم 12:28
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
الأخبار العالمية
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
اليوم 12:09
مدينة مصدر
علوم الدار
التخطيط الحضري ومراكز البيانات يرسِّخان ريادة الإمارات في بناء مدن المستقبل
اليوم 12:04
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©