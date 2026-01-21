بلدية رأس الخيمة تسرع إجراءات تسجيل المكاتب الاستشارية الهندسية من خارج الإمارة

رأس الخيمة (وام)

أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة عن تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل المكاتب الاستشارية الهندسية من خارج الإمارة، في إطار حرصها على دعم قطاع البناء والتطوير العمراني، وتوسيع قاعدة المكاتب المؤهلة، وتعزيز كفاءة السوق الهندسي في الإمارة.

وأكدت البلدية أن المشاريع التطويرية تتطلب الاستعانة بمكاتب استشارية هندسية معتمدة وذات خبرة، بما يسهم في تسريع إجراءات إصدار التراخيص والموافقات اللازمة، وضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على سرعة تنفيذ المشاريع وجودة مخرجاتها.

وأوضحت أنها ستوفر التسهيلات اللازمة وتسريع إجراءات تسجيل المكاتب الاستشارية الراغبة في العمل داخل الإمارة، وذلك وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة، وبما يضمن كفاءة الأداء الهندسي وسلاسة إجراءات الترخيص.