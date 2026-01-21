الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

لتعزيز جودة الحياة.. بلدية العين تطوّر مرافق خدمية وترفيهية

البلدية أطلقت نظام حجز إلكتروني للجلسات الشتوية يتيح الحجز بشكل مجاني (وام)
22 يناير 2026 01:01

العين (وام)

نفّذت بلدية مدينة العين، مشروع تطوير مرافق خدمية، في بحيرة زاخر ومخرج 30 بمنطقة ناهل، في إطار جهودها المستمرة لتفعيل المواقع البرية واستثمارها، بما يعزّز جودة الحياة، ويوفّر بيئات ترفيهية خلال فصل الشتاء، وهو ما لاقى إقبالاً جماهيرياً واسعاً من مختلف فئات المجتمع.
وأوضحت البلدية، أن المشروع يشمل إنشاء مخيمات متكاملة تراعي احتياجات مرتادي المنطقة ومحبي التخييم في المواقع البرية، مجهزةً بكشافات إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى تجهيز الطرق الداخلية لبحيرة زاخر ومخرج 30 بمنطقة ناهل، عبر إنشاء طرق داخلية ومواقف جانبية ومرافق خدمية أخرى. 
وفي إطار تسهيل تجربة الزوّار، أطلقت بلدية العين نظام حجز إلكتروني للجلسات الشتوية، عبر منصة «قسيمتي»، يتيح الحجز بشكل مجاني ودون أية رسوم إضافية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©