علوم الدار

«بلدية أبوظبي» تنظم فعالية «مدينتي أجمل»

ورش وفقرات توعوية وترفيهية استهدفت الكبار والصغار (من المصدر)
22 يناير 2026 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت بلدية مدينة أبوظبي فعالية «مدينتي أجمل» في «حديقة المدار» بمنطقة السمحة، ومواقف الشاحنات في منطقة المفرق.
وشهدت الفعالية التي تم تنظيمها في «حديقة المدار»، بالتعاون مع حديقة الإمارات للحيوانات ومركز أبولونيا، مشاركة واسعة من أهالي وأطفال المنطقة، حيث عمل موظفو البلدية على توعية المشاركين بضرورة وأهمية الحفاظ على المظهر العام، ونظافة وجمال الحدائق والمنتزهات والمرافق العامة، التي أنشأتها البلدية في مختلف المناطق لتعزيز جودة الحياة، وخدمة وراحة وإسعاد كافة فئات المجتمع. 
وتضمّنت الفعالية العديد من الورش والفقرات التوعوية والترفيهية، التي استهدفت الكبار والصغار، من بينها، ورش توعوية حول سُبل مكافحة الظواهر السلبية والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والبيئة النظيفة للمرافق العامة، وكذلك ورش وفعاليات حول الاستدامة وأهمية إعادة تدوير المواد المستخدمة، بجانب العديد من الفقرات الترفيهية المخصّصة للأطفال.
ومن جانب آخر، نظمت بلدية مدينة أبوظبي فعالية «مدينتي أجمل» في مواقف الشاحنات بمنطقة المفرق، بالتعاون مع مجموعة «تدوير»، وسلطة السكن العمالي، والمركز الطبي الوطني الجديد، واستهدفت الفئات العمالية، لرفع مستوى الوعي لديهم بأهمية وضرورة الحفاظ على المظهر العام للمدينة والمرافق العامة. 
وحثَّ موظفو البلدية الفئات العمالية المستهدفة على القيام بدورهم في الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة ومرافقها العامة، والمشاركة بشكل إيجابي في الأعمال التطوعية المجتمعية لتنظيف المرافق العامة، حيث قامت فرق البلدية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والعمال بحملة تنظيف لمواقف الشاحنات بمنطقة المفرق، حفاظاً على البيئة والمظهر العام.

منشورات  توعوية
واكب تنظيم الفعالية نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق «فريجنا»، لتوعية الفئات المستهدفة بواجباتهم تجاه الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة ومرافقها العامة.

بلدية أبوظبي
الإمارات
أبوظبي
بلدية مدينة أبوظبي
المظهر العام
الوعي المجتمعي
المظهر الحضاري
المسؤولية المجتمعية
