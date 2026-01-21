الخميس 22 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«دبي لرعاية النساء والأطفال» تشارك في «سكة» للفنون والتصميم

«دبي لرعاية النساء والأطفال» تشارك في «سكة» للفنون والتصميم
22 يناير 2026 01:00

دبي (وام)

أعلنت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تفاصيل مشاركتها في النسخة الرابعة عشرة من مهرجان سكة للفنون والتصميم، الذي يُقام برعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، خلال الفترة من 23 يناير الجاري إلى 1 فبراير المقبل، في حي الشندغة التاريخي، ضمن مظلة «موسم دبي الفني»، وتحت شعار «رؤى دبي: سرد هويتنا المستقبلية».
تركز مشاركة المؤسسة على تفعيل لعبة «تعرفني؟»، التي أطلقت في منتصف عام 2024، وتقدم مع جدارية فنية من تصميم الفنانة العنود المهيري من المؤسسة، إضافة إلى منصة تفاعلية تتيح للجمهور خوض اللعبة والمشاركة المباشرة فيها، وتوزيع نسخ منها.
وتشمل المشاركة جدارية فنية ومنصة تفاعلية جرى تصميمهما وتنفيذهما بأيادٍ إماراتية.

مهرجان سكة للفنون والتصميم
دبي
مهرجان سكة للفنون
الإمارات
مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
دبي لرعاية النساء والأطفال
التواصل الأسري
لطيفة بنت محمد
لطيفة بنت محمد بن راشد
موسم دبي الفني
عام الأسرة
