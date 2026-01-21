«دبي لرعاية النساء والأطفال» تشارك في «سكة» للفنون والتصميم

دبي (وام)

أعلنت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تفاصيل مشاركتها في النسخة الرابعة عشرة من مهرجان سكة للفنون والتصميم، الذي يُقام برعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، خلال الفترة من 23 يناير الجاري إلى 1 فبراير المقبل، في حي الشندغة التاريخي، ضمن مظلة «موسم دبي الفني»، وتحت شعار «رؤى دبي: سرد هويتنا المستقبلية».

تركز مشاركة المؤسسة على تفعيل لعبة «تعرفني؟»، التي أطلقت في منتصف عام 2024، وتقدم مع جدارية فنية من تصميم الفنانة العنود المهيري من المؤسسة، إضافة إلى منصة تفاعلية تتيح للجمهور خوض اللعبة والمشاركة المباشرة فيها، وتوزيع نسخ منها.

وتشمل المشاركة جدارية فنية ومنصة تفاعلية جرى تصميمهما وتنفيذهما بأيادٍ إماراتية.